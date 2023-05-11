曼哈頓堵車費 低收入者或有折扣

MTA擬為低收入者提供25%的堵車費折扣。(記者許君達／攝影)

曼哈頓 中下城商業區徵收堵車費 的最終環評報告上周被聯邦政府批准，根據部分披露的收費計畫，大都會運輸署(MTA)擬為符合條件的低收入 車主提供折扣。

根據最終環評報告，在堵車費開始執行的前五年內，使用E- ZPass的車主如果家庭年收入低於5萬元，或參加了糧食券等現金援助計畫，可獲得25%的折扣。

MTA在環評草案中表示，低收入通勤者中有79%都會使用公共交通，需要進入曼哈頓60街以南的收費區的開車通勤者中，只有約14%的人能夠達到這個折扣門檻。參與堵車費定價的交通分析學者科曼諾夫(Charles Komanoff)表示，由於必須開車進入收費區的低收入司機較少，所以折扣帶來的收入損失將是輕微的。

對於夜間的收費額度，環評報告給出了至少兩個方案。其一是凌晨0時至4時之間收取半價，正常時段25%的低收入折扣在此時間段內將不會疊加折扣。另一個更為激進的方案是在0時至6時之間免費，這樣可以避免卡車和一些過境車輛因全天候繞行而給周邊社區、尤其是布朗士區的部分地區帶來的額外的環境和交通壓力。

報告指出，如果高峰時段的堵車費定價為13.2元，那麼即使按照更為激進的方案，MTA每年也能增加10億7000萬元收入，並使進入曼哈頓擁堵區的車輛數量減少17%。據統計，不收堵車費時，平均每天會有71萬6150輛車進入曼哈頓中下城，而無論採用哪種收費方式，都能減少從11萬237至14萬2855輛的日車流量。

報告還透露，對於客運車輛，包括出租車和Uber、Lyft等網約車，每天最多只會被收費一次。不過，還有一些司機關注的具體操作問題尚未披露，目前還不完全清楚客運車輛收費將如何運作。曾任TLC官員的沙勒(Bruce Schaller)表示，出租車與私家車有很多方面不同，最直接的問題就是，出租車的堵車費成本將會由司機、還是乘客去負擔？「在這些問題明確以前，很難說這是好是壞。」