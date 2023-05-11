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「遊民不該死」 亞當斯未譴責鎖喉前陸戰隊員

記者胡聲橋／紐約報導
市長亞當斯詳細談到稱尼利之死，認為是一場悲劇，但認為應信任司法體系。(市長辦公室提供)
市長亞當斯詳細談到稱尼利之死，認為是一場悲劇，但認為應信任司法體系。(市長辦公室提供)

市長亞當斯(Eric Adams)10日對非洲裔精神病遊民尼利(Jordan Neely)在地鐵車廂窒息致死的事件做出詳細表態，稱這位遊民「不應該死」，但他避免提及實施鎖喉的前海軍陸戰隊員佩尼(Daniel Penny)，也繼續迴避是否應該對此案提起刑事指控的問題。

亞當斯表示，尼利的生命很重要，「他患有嚴重的精神疾病，但這並不是他死亡的原因。他的死亡是一場不應該發生的悲劇，任何家庭都不應該遭受這樣的損失。」

亞當斯說，關於尼利死亡的具體情況仍在調查中，「雖然我們無法控制這一過程，但我們可以控制的是我們這個城市如何應對這一悲劇」。有一件事是肯定的，亞當斯說，「尼利不應該死，所有人必須共同努力，為患有嚴重精神疾病的兄弟姐妹做更多事情。」

市長沒有談論實施鎖喉的前海軍陸戰隊員佩尼，而是花了很多時間談論如何改革紐約州和市的社會服務系統，並提出由州政府頒布法規，將尼利那樣的人提供心理健康照護服務。

市警總局偵探長埃辛(James Essing)10日說，他們正在與曼哈頓檢察官辦公室合作，必須有條不紊地一起審查所有證據並詢問所有證人；埃辛說，只有收集了所有相關信息和證據，盡最大努力去找所有證人，才能與曼哈頓檢察官辦公室一起決定要走哪條路，現在還沒到那一步。

不過，尼利的家人、進步派抗議者和許多當地政界人士都要求對佩尼提出指控。他們說，至今沒有提出刑事指控，這證明刑事司法系統存在雙重標準。

亞當斯沒有附和這種意見，他此前表示，他「信任刑事司法系統」，但希望能有正確的程序。除了政策調整，亞當斯還呼吁紐約人為無家可歸者外聯服務機構提供志願服務。

尼利是一名30歲的非洲裔年輕人，因模仿歌星邁克爾·傑克遜出名。5月1日，尼利在F線地鐵上精神病發、做出破壞和攻擊行為，一眾乘客將尼利制服後，佩尼將尼利鎖喉數分鐘，導致後者死亡。法醫已將尼利的死亡判定為凶殺，但佩尼的律師說他是出於自衛。

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