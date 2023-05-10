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華埠發生劫車案 受害人被拖行上百呎

記者許君達／紐約即時報導
事發地點位於圖中7-Eleven便利店前。(記者許君達／攝影)
事發地點位於圖中7-Eleven便利店前。(記者許君達／攝影)

曼哈頓華埠拉菲逸街(Lafayette St.)交獲架街(Walker St.)路口附近10日上午9時許發生搶車案件。一位運營車輛在路邊臨時停車時遭兩名男子搶奪，受害司機緊抓車輛不放，被拖行近200英尺，腿部受傷，現已被送醫。嫌犯在逃。

一名附近居民透露，事發時，非裔受害司機將車停在獲架街路口北側的7-Eleven便利店門前，離開車輛時未將鑰匙帶走，結果被兩名嫌犯抓住時機、鑽進車輛將車開走。受害司機發現後，從外側緊抓車輛，但劫匪未停車或減速。受害人被拖行近200英尺，到達拉菲逸街舊消防隊門前才被甩下。應用程序Citizen上的信息顯示，受害人腿部受傷較重，有救護車到場將其帶走就醫。記者在事發地點發現，受害人倒地處的路面上有殘留血跡，現場急救時被剪掉的褲腿也被遺留在旁。由於事發時間較早，沿街很多店舖尚未開門，且事發迅速，所以附近很多商戶都表示沒有注意到這一事件。

警方通報，嫌疑人為兩名男子，但未公布具體族裔和體貌特徵。被盜車輛為一輛黑色本田Accord轎車，掛紐約牌照，車牌號為T797263C。嫌疑人劫車後，沿拉菲逸街向南、布碌崙大橋方向逃竄。

受害司機被拖行一段距離後倒地，腿部嚴重受傷，現場地面上殘留有血跡。(記者許君達／...
受害司機被拖行一段距離後倒地，腿部嚴重受傷，現場地面上殘留有血跡。(記者許君達／攝影)

華埠 布碌崙 本田

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