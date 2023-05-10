兒童早教改革 紐約市議會雙管齊下

市議長歐德思9日公布兒童早教改革方案，提出增加1000個全日制三歲學前班坐席。（市議會提供）

市議長歐德思(Adrienne Adams)聯合部分市議員和兒童教育機構成員，9日下午在曼哈頓格蘭街社區中心(Grand St. Settlement)公布提升兒童早期教育品質的改革方案，提出增加1000個全日制三歲學前班坐席，並且呼籲為社區早教從業人員提高薪資。

歐德思早年曾經在日托中心工作，她表示，高質量、可負擔的早教對於普通家庭來說有重要意義；然而，現在由市教育局 (Department of Education)營運的兒童早期教育體系已經非常破舊，亟需進行改革。

新公布的計畫主要是擴大服務範圍和提高從業者待遇兩個方面，包括增加全日/全年制兒童照護的坐席，以滿足雙職工家庭的需求，要求政府增加1500萬元預算 ，將1000個三歲學前班(3-K)坐席轉為全日/全年制；此外，市議會還建議允許社區服務人員直接為家庭報名，而非只能由家長在教育局網站報名。

提高從業者待遇主要包括，要求市府提供4600萬元額外資金，用於提高社區組織早教從業者的薪資，與教育局同行持平；同時，市府應積極追蹤和清償往年所有的逾期付款並保證2024財年的及時足額支付，還要確保各市屬機構各部門的人員齊全，以便順利及時完成從業者的資質審核和許可發放等工作。

歐德思表示，早期教育是一項重要的投資，一方面能幫助孩子夯實學習能力的基礎，一方面也給雙職工家庭減輕孩子學前扶養的壓力；她說，「作為母親和祖母，與市議會中很多年輕的人父人母一起，我們都能深切地體會到這個問題與我們自己切身相關。」

市議會青少年服務委員會主席斯蒂文斯(Althea Stevens)表示，市政部門需要進行適當的宣傳，以確保有需要的家庭能夠瞭解市府所能提供的資源和服務；市議員萊利(Kevin C. Riley)則提到，很多少數族裔社區非常需要這方面的公共服務，可負擔且可信賴的早期教育是這些居民家庭維繫運轉的生命線。