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兒童早教改革 紐約市議會雙管齊下

記者許君達／紐約報導
市議長歐德思9日公布兒童早教改革方案，提出增加1000個全日制三歲學前班坐席。（市議會提供）
市議長歐德思9日公布兒童早教改革方案，提出增加1000個全日制三歲學前班坐席。（市議會提供）

市議長歐德思(Adrienne Adams)聯合部分市議員和兒童教育機構成員，9日下午在曼哈頓格蘭街社區中心(Grand St. Settlement)公布提升兒童早期教育品質的改革方案，提出增加1000個全日制三歲學前班坐席，並且呼籲為社區早教從業人員提高薪資。

歐德思早年曾經在日托中心工作，她表示，高質量、可負擔的早教對於普通家庭來說有重要意義；然而，現在由市教育局(Department of Education)營運的兒童早期教育體系已經非常破舊，亟需進行改革。

新公布的計畫主要是擴大服務範圍和提高從業者待遇兩個方面，包括增加全日/全年制兒童照護的坐席，以滿足雙職工家庭的需求，要求政府增加1500萬元預算，將1000個三歲學前班(3-K)坐席轉為全日/全年制；此外，市議會還建議允許社區服務人員直接為家庭報名，而非只能由家長在教育局網站報名。

提高從業者待遇主要包括，要求市府提供4600萬元額外資金，用於提高社區組織早教從業者的薪資，與教育局同行持平；同時，市府應積極追蹤和清償往年所有的逾期付款並保證2024財年的及時足額支付，還要確保各市屬機構各部門的人員齊全，以便順利及時完成從業者的資質審核和許可發放等工作。

歐德思表示，早期教育是一項重要的投資，一方面能幫助孩子夯實學習能力的基礎，一方面也給雙職工家庭減輕孩子學前扶養的壓力；她說，「作為母親和祖母，與市議會中很多年輕的人父人母一起，我們都能深切地體會到這個問題與我們自己切身相關。」

市議會青少年服務委員會主席斯蒂文斯(Althea Stevens)表示，市政部門需要進行適當的宣傳，以確保有需要的家庭能夠瞭解市府所能提供的資源和服務；市議員萊利(Kevin C. Riley)則提到，很多少數族裔社區非常需要這方面的公共服務，可負擔且可信賴的早期教育是這些居民家庭維繫運轉的生命線。

紐約日托委員會(Day Care Council of New York)執行長加德納(Tara N. Gardner)呼籲紐約市府與日托中心的員工簽訂新的工作合同，使他們能與就職於公立學校的同行實現薪資平等。

市議長歐德思在格蘭街社區中心提出了一系列改革早期教育體系的計畫並呼籲市府在年度預...
市議長歐德思在格蘭街社區中心提出了一系列改革早期教育體系的計畫並呼籲市府在年度預算中予以考慮。(記者許君達／攝影)
歐德思表示，高質量、可負擔的早教對於普通家庭來說有重要意義。（市議會提供）
歐德思表示，高質量、可負擔的早教對於普通家庭來說有重要意義。（市議會提供）

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