霍楚撥款10億元 投資心理健康護理

州長霍楚宣布撥款10億元應對心理健康危機。（州長辦公室提供）

紐約州 長霍楚 (Kathy Hochul)日前宣布，將從2290億的州府新財年預算案中撥出10億元資金，應對疫情過後出現的心理健康 護理需求。

此前，患有精神疾病的非洲裔遊民尼利(Jordan Neely)在紐約地鐵發病，被白人男子潘尼(Daniel Penny)制服後遭鎖喉身亡，引起巨大爭議；霍楚表示，這起悲劇為解決心理健康問題的敲響了警鐘。

霍楚宣布的這項名為心理健康護理計畫(Mental Health Care Plan)的投資，擬通過總額10億元且跨越多年的資金投入，全面改革紐約州的心理健康護理系統，並大幅減少未能獲得心理健康服務的民眾人數，以及提高精神科住院治療能力、擴大門診服務、提高保險範圍，和為精神疾病患者增加數千套支援性過渡住房。

霍楚表示，自疫情爆發以來，超過三分之一的紐約居民曾親自尋求過心理健康護理，或認識需要此類護理的人士，而年輕人的心理困擾率也達到了前所未有的高水平；心理健康護理計畫標誌著針對心理健康問題舉措的歷史性轉變，旨在扭轉長期對心理健康系統的忽視局面，以確保每位紐約民眾都能獲得高品質的護理。

按照計畫，10億元資金將用於擴大精神病院的住院床位，包括在由州府經營的精神病院開設150張新成人床位，以及建立全新綜合精神病急救計畫、將紐約州認證社區行為健康診所數量增至39家、為兒童和成人提供42個額外輔助社區治療小組等。