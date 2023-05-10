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疑患抑鬱症 法拉盛31歲華女跳樓身亡

記者鄭怡嫣／紐約報導
一名31歲華人女子近日從法拉盛一棟公寓跳下，不治身亡；圖為事發現場。(讀者提供)
一名31歲華人女子近日從法拉盛一棟公寓跳下，不治身亡；圖為事發現場。(讀者提供)

一名31歲華人女子近日從法拉盛一棟公寓跳下，不治身亡，死者疑患有抑鬱症；這已是近來第三起在當地的華人跳樓自殺事件，也是第二起自殺身亡案。

根據市警局，8日(周一)下午2時25分左右，警方接到報警電話，來到法拉盛39大道近大學點大道(College Point Blvd.)，一名31歲女子在該地點已失去知覺，沒有反應，救護車迅速趕到，宣布該名女子當場死亡。當時經過初步調查，該名女子似乎因從高處跌落而導致傷亡，待法醫正在進一步確認。

了解案情人士確認，死者是31歲的華人女性騰若希(Teng, ruoxi，音譯)，警方是在案發公寓樓的後方發現她的屍體，案發當時，警方的無線通訊也通報，案發公寓樓的一位住戶，因糾紛正在尋求警隊特殊部門的幫助，糾紛「可能與家庭成員有關」。案件目前也仍在調查之中。

知情人士還說，是該名女子的丈夫或男友報的警，他們住在十樓；女子要跳樓時，男子想要拉她卻仍然沒有拉住，最後女子從陽台上跳下。女方疑患抑鬱症，曾是服務業者，與男方育有孩子，抑鬱症也可能與產後抑鬱有關。

這已是近來在法拉盛發生的第三起華人自殺案件，本月3日下午，位於法拉盛羅斯福大道近大學點大道的天景購物中心附近，有一名16歲華裔少年躺在血泊中，失去知覺。急救人員到達現場後宣布其身亡。警方隨後查看監控錄像，認為此人有自殺傾向，他去了商場的第6層停車場，然後跳下。

而另一起自殺未遂案件，則發生在3月31日下午，在法拉盛大學點大道44-44號的六樓公寓，一名華人男子打算從窗上跳下輕生，經過三小時僵持及與警方的談判，他最終被警救下並送往當地醫院。

社區機構提醒，需要尋求心理健康幫助的民眾及其親友，可致電NYCWELL熱線(888)692-9355及全國自殺預防生命熱線(800)273-8255，提供24小時年終無休的心理諮商與自殺干預服務，紐約希望項目情緒支持熱線(844)863-9314也每早8時至晚10時間提供心理支持。

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