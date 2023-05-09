市議會選區再重畫 法庭駁回
曼哈頓州高等法院法官愛德華茲(Erika Edwards)近日駁回了皇后區部分選民提出的暫停選舉並再次重畫市議會選區的請求，意味著即將在6月27日開始的市議員初選將按照現有地圖照常進行。
此前，代表選民發起訴訟的亞美法律援助處與教育基金(The Asian American Legal Defense and Education Fund, AALDEF)認為，在去年的選區重畫過程中，市府採用了錯誤的法律標準來確定少數族裔群體「公平而有效」的代表性。
AALDEF稱，位於皇后區里奇蒙丘(Richmond Hill)和南歐松公園(South Ozone Park)的南亞裔和印度裔加勒比人社區被分割到了三個選區中，嚴重削弱了該群體的代表性，因此請求重畫選區並推遲原定於2月28日開始的聯署程序。
不過，法官愛德華茲在裁決中指出，她只能就選區重畫委員會(Districting Commission)批准地圖的方式是否違反了法律程序等問題做出判斷，但不能就是否贊同最終的選區重畫方案而發表評判。她還表示，「雖然法院總是努力保護少數族裔群體的權利、使其投票權不受侵犯，但在這個案件中，原告沒有能夠證明他們所提主張的價值。」
應訴的市府法律部門認為，這項訴訟提出的時間距離選區重畫方案獲得認證已經太久，離即將到來的初選太近，不宜暫停選舉。愛德華茲認可這一說法，並表示，選區重畫委員會已經作出了適當的努力以平衡各方的要求，如果現在停止選舉並再次重畫選區，對其他選民和城市的各機構來說是一個成本過高的負擔。
亞美法律援助處與教育基金民主項目總監瓦塔瑪拉(Jerry Vattamala)表示，對裁決感到失望。他說，「這開創了一個不好的先例，即選區重畫委員會可以簡單地說，我們遵守了城市憲章(City Charter)的要求，就可以推卸掉所有責任。」他表示，將在30天內決定是否提出上訴。根據目前的結果，如果原告上訴後上級法院對此裁決未予干預，6月27日的初選將如期舉行。
上一則
慶亞太裔傳統月 法拉盛27日辦龍獅文化節
下一則
FB留言