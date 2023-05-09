市議會選區再重畫 法庭駁回

亞美法律援助處與教育基金民主項目總監瓦塔瑪拉(Jerry Vattamala)對裁決結果表示失望。(AALDEF官方網站)

曼哈頓州高等法院法官愛德華茲(Erika Edwards)近日駁回了皇后區 部分選民提出的暫停選舉並再次重畫市議會選區的請求，意味著即將在6月27日開始的市議員初選將按照現有地圖照常進行。

此前，代表選民發起訴訟的亞美法律援助處與教育 基金(The Asian American Legal Defense and Education Fund, AALDEF)認為，在去年的選區重畫過程中，市府採用了錯誤的法律標準來確定少數族裔群體「公平而有效」的代表性。

AALDEF稱，位於皇后區里奇蒙丘(Richmond Hill)和南歐松公園(South Ozone Park)的南亞裔 和印度裔加勒比人社區被分割到了三個選區中，嚴重削弱了該群體的代表性，因此請求重畫選區並推遲原定於2月28日開始的聯署程序。

不過，法官愛德華茲在裁決中指出，她只能就選區重畫委員會(Districting Commission)批准地圖的方式是否違反了法律程序等問題做出判斷，但不能就是否贊同最終的選區重畫方案而發表評判。她還表示，「雖然法院總是努力保護少數族裔群體的權利、使其投票權不受侵犯，但在這個案件中，原告沒有能夠證明他們所提主張的價值。」

應訴的市府法律部門認為，這項訴訟提出的時間距離選區重畫方案獲得認證已經太久，離即將到來的初選太近，不宜暫停選舉。愛德華茲認可這一說法，並表示，選區重畫委員會已經作出了適當的努力以平衡各方的要求，如果現在停止選舉並再次重畫選區，對其他選民和城市的各機構來說是一個成本過高的負擔。