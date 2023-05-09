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改善高速公路要道 皇后區獲聯邦撥款數千萬

記者鄭怡嫣／紐約報導
皇后區獲聯邦撥款數千萬元，用以改善高速公路要道，圖為收到撥款的秋園立交橋。(取自州長辦公室)
皇后區獲聯邦撥款數千萬元，用以改善高速公路要道，圖為收到撥款的秋園立交橋。(取自州長辦公室)

國會議員孟昭文8日宣布，由總統拜登在2021年簽署的聯邦基礎建設法案，此次將向皇后區撥款數千萬元，幫助改善幾條高速公路要道。

該法案通常被稱為「兩黨基建法」(Bipartisan Infrastructure Law)，在2021年11月由總統拜登簽字成法，將為全國各地的基建項目撥款1兆2000億元，據了解，紐約州也從法案中收到數十億元撥款，用以改善各地道路、橋樑、高速公路、公共交通、機場等基礎設施。

孟昭文8日確認，法案將向皇后區的高速公路撥款數千萬元；其中650萬元用於長島快速路(Long Island Expressway)48街至小頸Parkway路段，增加出入口坡道，改善交通安全；4000萬元用於長島快速路以東、清景快速路(Clearview Expressway)至春田大道(Springfield Blvd.)路段，建造一條輔助車道，減緩交通擁堵。

近90萬元用於大中央大道(Grand Central Parkway)的法蘭西斯路易斯大道(Francis Lewis Blvd.)至188街路段，將重置出入口坡道，並在出入口匝道創建一條輔助車道，提高安全並減緩擁堵。

另有3390萬元以及逾100萬元，則分別用於維修范威克快速路(Van Wyck Expressway)的高架橋，以及秋園(Kew Gardens)立交橋的基礎設施和運營改進。秋園立交橋為大中央大道、范威克快速路、傑基羅賓遜大道(Jackie Robinson Parkway)以及聯合大道(Union Turnpike)共用的複雜交叉路段，每天行經60萬輛車輛，將在此處重新調整坡道，增加公路路肩，並在立交橋沿線，加裝一條供行人及單車騎士使用的多功能道路。

孟昭文表示，聯邦基建法具有歷史意義，為全面修復老化的道路和交通系統提供了必要的資金，很高興它也為皇后區帶來了經費。基金將有助改善當地的高速公路，並使所有駕駛及乘客都更安全。期待皇后區還能從法案中獲得更多資金分配，進一步改善社區。

皇后區 孟昭文 長島

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