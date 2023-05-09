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ChatGPT來襲 奧數教練：情商、邏輯創造力更重要

記者鄭怡嫣／紐約報導
羅博深說，人工智能以及ChatGPT來襲的大背景下，邏輯創造力以及情商是更需要培養的技能。(記者鄭怡嫣 / 攝影)
羅博深說，人工智能以及ChatGPT來襲的大背景下，邏輯創造力以及情商是更需要培養的技能。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

正在全國舉辦巡迴講座的美國奧數總教練羅博深，將於11日、12日造訪紐約，開辦講座；羅博深8日接受本報專訪時表示，人工智能以及ChatGPT來襲的大背景下，邏輯創造力以及情商是更需要培養的技能，也將對升學起到關鍵作用。

羅博深是卡耐基梅隆大學數學系終身教授，因講授數學能力及獨特風格成為美國奧數隊總教練，曾四次帶領美國隊拿下世界冠軍，在此之前的十多年，美國隊均未曾奪冠。

羅博深自2021年起，開啟全國巡迴講座，目前已在各大城市開展逾百場次，與華人家長的交談中他發現，大部分的家長都對升學過於焦慮，遍地開花的培訓班均以提分作為主要目的，然而各所大學招生辦，卻也看重全方面的社會服務、與學生的創新及溝通能力，這恰恰是不少亞裔學生所缺乏的。

他還指，ChatGPT大火以後，不少家長也開始瞭然應當追在ChatGPT前面，發展在未來社會人工智能無法取代的認知創新能力(cognitive creativity)以及培養情商，作為教練與指導，他自身的工作重心也從教導解題、啟發思維，轉換至提高情商以及邏輯創造力。

為此，他還創造了一套獨有的數學教學體系：卡耐基梅隆大學有全國卓越的戲劇表演專業項目，他邀請即興喜劇演員為有數學特長的華裔高中生培訓，教導他們即時反應以及溝通的能力，之後再讓這些高中特長生執導初中生，既彌補師資不足的短缺，使得初中生有一個好榜樣，也讓高中生們學有所用。

「我發現數學專長的孩子平時較為沈默寡言，習慣把整個句子想好、確認無誤，才開口說話」，羅博深說，當表演經驗為零的華人學生與喜劇演員學習數周，喜劇演員反饋，從沒見過學生能這麼地學習並掌握東西，「他們頭腦靈活，學任何東西都能學得很快，變得很會說話，說出了自己的想法」。

羅博深的紐約講座，將於14日、15日，分別在長島Syosset以及皇后區貝賽舉辦，民眾可前往網站https://www.poshenloh.com/tour/查詢更多講座訊息。

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