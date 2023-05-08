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停氣、鼠患 租戶控房東不作為 金兌錫：徹查到底

記者鄭怡嫣／紐約報導
租戶、商家聯合州眾議員金兌錫，抗議房東停止供氣。 (記者鄭怡嫣／攝影)
租戶、商家聯合州眾議員金兌錫，抗議房東停止供氣。 (記者鄭怡嫣／攝影)

20多位租戶以及底層商家，7日在法拉盛一棟租金穩定公寓前聯合州眾議員金兑錫(Ron Kim)抗議，控訴新房東不作為，表示該棟公寓煤氣被停八個多月，嚴重影響生活，樓內連管理員也沒有，導致垃圾亂堆以及鼠患，而且房東還有意逼遷；金兑錫表示已與市長辦公室等聯絡，將追究到底。

根據市樓宇局，這棟位於法拉盛富蘭克林大道(Franklin Ave.)142-41號的混合型公寓，共有19間住房單元及七家商家，於2021年12月，以490萬元轉售給現任房東。這棟公寓近期收到的投訴均與煤氣被停有關，住戶指房東在去年9月27日起，由於煤氣泄漏而切斷供氣；當被問及恢復時間，房東一直推說下周，卻一直沒有修好。

7日在公寓前抗議的居民及商家反映，居民用的煤氣約兩周前才修好，總共停用八個半月，使他們不能開灶而只能點外賣，嚴重影響生活，而商家用的煤氣目前仍在停用，有的因無法經營而被迫停業。他們均在這裡居住數十年，在新房東買下公寓之前，從未發生這樣的事。

部分商家由於煤氣尚未恢復，暫歇業。(記者鄭怡嫣/攝影)
部分商家由於煤氣尚未恢復，暫歇業。(記者鄭怡嫣/攝影)

他們還說，新房東來後，還不為管理員在公寓內安排住所，逼其離開，目前這棟樓內並無管理員，無人收集垃圾而導致鼠患。在樓裡住了13年的高女士也表示，她的房子一室一廳，月租1200元，前年年底換了房東以後，新房東在翌年2月便說未收到她房租，此間還停了煤氣，她認為房東此舉是想把老租戶們都趕走，之後則可按照市價來提漲租金。

底樓華人理髮店的負責人范女士也說，理髮店經營10年，首次遇到這樣的事，目前仍無煤氣，理髮店的電熱爐太小，單洗一個頭熱水就用完了，影響生意，「但目前也沒有辦法」。

理髮店業者表示，煤氣仍未恢復，影響生意。(記者鄭怡嫣/攝影)
理髮店業者表示，煤氣仍未恢復，影響生意。(記者鄭怡嫣/攝影)

金兑錫表示，自己理解租戶的困難，當年，他的家庭是當地唯一的移民小商家，房東曾漲租400%逼遷，在無資源及信息的情形下小店只能關閉；他說，這棟樓的租戶和商家並非在濫用福利，拒付房租，而只是艱難維生並要求一個合理的住宿或經營環境，已與市長辦公室與地檢處聯絡，將繼續跟進並追究到底。

本報記者嘗試聯絡公寓樓房東，截至7日晚，尚未收到回覆。

居民反映，公寓樓無樓管，老鼠亂竄。(居民提供)
居民反映，公寓樓無樓管，老鼠亂竄。(居民提供)

房東 租金 法拉盛

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