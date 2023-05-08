紐約5區單車遊 華裔騎士馳騁40哩 樂在其中、自我挑戰

「紐約市五區自行車暢遊」回歸。(記者顏潔恩/攝影)

「紐約五區單車暢遊」(TD Five Boro Bike Tour)7日盛大回歸，晴朗溫暖的好天氣吸引3萬2000名單車愛好者參加，挑戰橫跨五大區、總長40哩的騎行；當日不少華裔單車騎士們抱著志在參與的心態，與其他參與者一路暢行、獲得現場熱情觀眾的鼓勵，抵達終點時既過癮又很有成就感。

華裔單車愛好者抱著志在參與的心態，參加活動。(讀者提供)

「紐約五區單車暢遊」自1977年開始舉辦，每年都能吸引超過3萬人參加，今年是已是第45屆，封閉時間將從早上7時30分開始直到晚6時活動結束。

活動起點設在曼哈頓 下城的砲台公園(The Battery)，騎行者從砲台公園北上，穿過中央公園，然後過河進入布朗士區，騎行一段後，折返進入曼哈頓，沿曼哈頓東側羅斯福高速公路南下，在皇后大橋向東進入皇后區，再往南進入布碌崙 (布魯克林)，直至布碌崙南部連接史泰登島 的維拉札諾大橋(Verrazzano-Narrows Bridge)，終點在史泰登島東北角。

居住在史泰登島的62歲蕭景然表示，這已是第四年參加單車暢遊，活動前夕並沒有特別訓練，照舊按向來的運動計畫鍛煉身體，當日用了3小時12分鐘完成路線，「沒有多大的野心，就是志在參與」；他指，想讓人口稠密、車輛擁擠的紐約市關閉高速路、橋樑，實現單車開放，一年裡也只有這一天，「真的很難得，而且通過不一樣的角度看這座城市。」

黃啟旺第二次參加活動。(黃啟旺提供)

布碌崙8大道居民黃啟旺則是第二次參加活動，「天氣一流，好得沒話說」，他這次與幾名好友一起參與，中途失散後會在每個休息站等候同伴，還會聊天休息，大家的心情都很放鬆；他表示，在後半段抵達布碌崙之後開始感到辛苦，但不是因為腳很勞累，他笑稱是「屁股坐太久都快開花了」，但還是很好玩、很樂在其中，以後還要再來。

頗有經驗的林先生分享道，基本上不會覺得很累，但較有挑戰的是維拉札諾大橋上的一段坡路，很多人騎不上，選擇下車推著走，他也有些費勁才終於完成；他認為，無論是衝著環保、節能減碳的好意，還是主辦方將收集到的款項投入在慈善用途上，又或者是完成一項自我挑戰，這項活動具有美好意義，應多獲關注和支持。