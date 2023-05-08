假冒聯邦員工行騙 法拉盛男被捕

近日，聯邦執法部門、紐約州 警與地方執法機構共同合作，逮捕了一名來自法拉盛 男子，此人涉嫌冒充聯邦機構工作人員在紐約上州 行騙，目前被關押在當地看守所。

根據指控書，聯邦移民及海關執法局(ICE)旗下的國土安全調查科(Homeland Security Investigations)金融特別小組，聯合當地警局、紐約州警等，近日逮捕了一名26歲的紐約法拉盛男子帕特爾(Ravi D. Patel)，他被控三級重竊、二級重竊未遂、以及一級假冒身分(Criminal Impersonation)。

經過兩周調查，警方發現帕特爾對一名紐約上州阿福萊德村(Alfred village)居民有欺詐行為，將之逮捕。調查於4月25日開始，當時，當地警局受到報警電話，受害人稱，在4月20日，接到了一個自稱是聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission，FTC)的員工打來的電話，告訴自己必須支付一大筆款項才能「洗刷污名」。受害人按照指示，從銀行提取現金，並與一位「代理人」會面，把錢交給對方。

一周後，受害人被指示從銀行提取更多現金，之後調查人員介入，與其合作，本月3日，警方在帕特爾露面受害人家中、計畫取錢時將他逮捕。目前，帕特爾已在當地法院過堂，他未能繳付5萬元保釋金，被關押在阿福萊德郡(Alfred County)看守所。

冒充政府機構或大企業人員行騙，因新冠疫情在近幾年急遽飆升，根據聯邦貿易委員會統計，自2017年初至2022年年中，聯邦貿易委員會共收到250多萬份來自全國消費者的冒充人員行騙報告，共造成逾20億元損失。受騙民眾可至委員會官網https://reportfraud.ftc.gov/#/舉報。