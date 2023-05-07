紐約市收垃圾新法 街道10%停車位恐被占用

紐約市清潔局收集垃圾新辦法圖示。(取自市清潔局報告)

紐約市 清潔局為了更高效和整潔地收集垃圾，正在考慮使用歐洲式的共享垃圾箱，將垃圾箱整齊地放在馬路邊，而不是在人行道上隨意放置。不過，清潔局發表的一份報告認為，必須使用一種新型的垃圾車，才能使新垃圾收集法變成現實，紐約市150萬個住宅街道停車位中有10%可能因此會被占用。

紐約市每天要收集4400萬磅垃圾。該局發布的題為「垃圾的未來」(The Future of Trash)的報告，闡述了對收集垃圾的方式進行改革的方式及可能遇到的挑戰。

清潔局提出的收集垃圾的新設想，是在紐約市許多人口稠密的社區，在街道的停車位，設立大型共享垃圾箱。這些垃圾箱可以由側面有機械臂的垃圾車來收集。紐約市目前的垃圾車都是從車後裝垃圾，需要環衛工人把垃圾袋扔到車後。

這種新辦法雖好，但也會遇到一些問題。報告說，美國現在還沒有任何一款卡車可以側面裝垃圾，可以在紐約這樣密集的城市提起如此沉重的垃圾箱。歐洲城市有這樣的卡車，報告認為這些卡車不符合美國聯邦、州和地方的排放和安全標準，所以無法直接進口到美國使用，因此必須設計一款新的垃圾車。

該報告指出，為了實現這個垃圾收集新計畫，紐約市150萬個住宅街道停車位中有10%會被占用。在一些地區，可能有多達18%的街道停車位會被占用。

對於人口密度較低的社區，如東皇后區和史泰登島，該計畫打算依靠不占用街道空間的個人家庭垃圾箱來收集垃圾；而對於華爾街 和布碌崙 (布魯克林)市中心而言，也無法用犧牲停車位的方式設立新型垃圾箱。

儘管如此，這份報告稱，這種垃圾收集新辦法在89%的街道是可行的，而這些街道的垃圾占了紐約市垃圾總量的77%。

這個項目將於今年在西哈林區的一個地區開始試點。具體來說，清潔局將在停車位上放置一個容量為606加侖的輪式垃圾桶，由鄰居共享。這些垃圾桶將由車載機械升到卡車上傾倒。在試點期間，該地區的垃圾收集次數將增加一倍，達到每周六次。

現在，巴黎、倫敦等城市已經都成功使用了這種新型的垃圾收集方式。