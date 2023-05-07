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曼哈頓徵堵車費案 聯邦開綠燈 華埠商家：無助改善交通

記者張晨／紐約報導
聯邦政府通過雍堵費環境評估，計畫推進但細則待定。(記者張晨／攝影)
聯邦政府通過雍堵費環境評估，計畫推進但細則待定。(記者張晨／攝影)

大都會運輸署(MTA)曼哈頓60街以南堵車費計畫的環境評估，5日獲得聯邦運輸部開綠燈。拜登政府稱這一計畫符合「法律充分性」標準；至此，該項目已進入最後的30天公評階段，預計將在聯邦政府全面批准後，於2024年第二季實施。但這一計畫受到電召車司機，以及曼哈頓下城壅堵區域，包括華埠商家的反對。他們認為，這一計畫將大大增加上工的成本，且壅堵情形並不會因此獲得大幅改善。

聯邦公路管理局(Federal Highway Administration)在當日發給MTA的信函中，將其所提交的環境評估裁定為「充分」；表示MTA已經提供聯邦批准堵車費所需的文件和分析，環評已經實質過關；在一個月的公評後，便會發出「沒有發現重大影響」的正式通知。

MTA稱，一旦獲得聯邦正式批准，他們需要近一年的時間來建立新的收費基礎設施，希望在2024年第二季開始徵收堵車費。

即使聯邦公路管理局的信函為此又開了一盞綠燈，但仍有許多細節等待商榷，比如向司機收取的費率將在9元至23元之間，不同方案包含的豁免車輛和人群不同、以及是否會根據一天中的時間或車輛類型減免或折扣等等。這些細節尚需交通流動性審查委員會(Traffic Mobility Review Board)決定，然後再向MTA董事會提出建議。

與此同時，關於「壅堵區」的確切邊界，以及在布朗士或史泰登島(Staten Island)周邊，司機想要繞過曼哈頓下城的替代路線而造成潛在污染增加的緩解措施，也有待確認。

支持人士包括州長霍楚(Kathy Hochul)在內，都在強調若計畫實施將會給紐約市的公共運輸機構注入大量資金，通勤客回流、改善空氣質量、緩解交通壅堵等，可謂一石多鳥。

但每天為生計日出而作日入而息的紐約客們卻不買帳；通勤客王勉表示，民眾不能看到MTA所承諾的「將壅堵費收益再次投資至升級交通設施」，這只不過是壓榨每天將此視為必經之路者的拙劣手段。

新澤西萬昌食品公司業者長期為華埠餐廳供應食材，他們認為，這一計畫除了影響有車族和交通行業，堵車費還將增加區域內企業的用人、貨物和服務成本」。業者陳先生表示，目前通膨率已近9%，不少行業的通膨率更高，生活必需品價格飛漲已經令人擔憂，堵車費將給區域內大量行業增加新的財務負擔。

新澤西州長墨菲(Phil Murphy)也在同日發出聲明表示：「將不合理的經濟負擔強加給辛勤工作的新澤西居民，是錯誤的；坦白說，這就是搶錢。」

對於是否轉乘公共交通，有華裔民眾表示，政府應等到地鐵犯罪問題解決、公共安全改善之後再實施這一計畫，「想要將乘客引流回到地鐵，就須減少犯罪率；但現階段我寧可外出步行、騎車甚至叫電召車，也不會選乘地鐵」。

MTA 堵車費 新澤西州

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