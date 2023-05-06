200萬紐約人因疫失親友 有色人種占比高

新冠疫情肆虐三年多，造成紐約市四分之一人口至少失去一位親朋好友，有色人種中這一比例更高。(路透)

世界衛生組織(WHO)5日首次宣布新冠全球公衛緊急狀態已經結束；疫情 肆虐三年多，作為重災區的紐約市，據調查有200萬人至少失去一位親朋好友，90萬人失去至少三位親友，其中有色人種因為收入低，不得不冒著染疫風險而出門工作，死亡率更高。

5日，世衛三年來首次宣布新冠病毒(COVID-19)不再是「國際關注公共衛生緊急事件」(Public Health Emergency of International Concern, PHEIC)。據悉，世衛在2020年1月30日宣布全球進入新冠公衛緊急狀態，目前新冠已在全球造成約690萬人死亡。

根據聯邦人口普查人員在2021年年中於紐約市調查的數據顯示，約有25%的紐約人，即200萬居民，在疫情爆發的前16個月，至少失去了一位親人或摯友或鄰居或同事；約有十分之一的人，即90萬人至少失去了三位親友。就業 方面，在調查的100萬必要行業工人(essential worker)中，有三成左右的人因為疫情失去了工作。

調查發現，疫情對有色人種的衝擊更大。紀錄顯示，2020年有色人種死於新冠肺炎的比例高於白人，部分原因是貧困程度高，獲得高質量醫療服務的機會較少。

但最近發現，這可能和有色人種不得出門工作有關。在2020年3月至6月疫情逐漸嚴重期間，所有學校和非必要企業都被勒令關閉，但紐約840萬居民中，仍約有110萬紐約人繼續上班，其中約80萬人是包含亞裔在內的有色人種，比率高達七成以上。

其中受新冠影響最嚴重的地區是布碌崙(布魯克林)東南部、布朗士區(Bronx)、曼哈頓上城和皇后區東南部，這些地區都有大量的必要行業工人，他們有的在餐館工作、有的是外賣郎，有的則提供兒童保育和清潔服務，不過更常見的是醫務人員和運輸部門工作人員。

調查發現，在這些工人中，親友死於新冠的情況更為常見，尤其是低收入 的有色人種群體。大約三分之一的低收入有色人種就業者失去了至少一位親近的人；約有11%的紐約人失去至少三位親友，而低收入的有色人種就業者的這一比率為16%。