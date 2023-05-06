我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

研究：電動車緩解空汙僅富人受益 恐致更多不平等

一度無家可歸…加州女盲選刮中500萬 迎接婚姻與學位

紐約市垃圾堆放新法寬限期結束 清潔局大執法開罰單

記者顏潔恩／紐約報導
紐約市垃圾擺放新規已上路，為期一個月的寬限期也已結束，5月1日起凡違規者，最低將被罰50元。(記者顏潔恩／攝影)
紐約市垃圾擺放新規已上路，為期一個月的寬限期也已結束，5月1日起凡違規者，最低將被罰50元。(記者顏潔恩／攝影)

紐約市的垃圾擺放新規上個月生效，為期一個月的寬限期本周也到期，即日起違規的人將會被開罰單；市清潔局(DSNY)官員，首次違規者將被罰款50元、上限可到200元。

為了避免垃圾長時間存放在公眾場所造成鼠患滋生，清潔局新規給住宅建築的居民兩種選擇：下午6時後，擺在街邊等待收集的垃圾必須用不超過55加侖且帶安全蓋的垃圾桶裝，黑色塑料袋裝的垃圾則須在晚上8時以後才能擺在路邊；將垃圾放路邊的商家也有兩種選擇：若使用有安全蓋的垃圾桶，可在商店打烊一小時前把垃圾拿出來，或在晚上8時後把垃圾放路邊，隔天開業時必須將垃圾桶從路邊移走。

新規自4月1日起便實施，為期一個月的寬限期到本周也已結束，住戶和商家若不遵守規定，就會被罰款；自4月起，當局已發出2萬張書面警告，大多在商業地區、以及人口密度較高的住宅區，儘管未公布地點，但當局表示那些一早就被開罰單的地方將成為重點關注區域，加重當地的執法。

「紐約市的垃圾收集時間，在全美主要城市中是最早的」，清潔局社區事務聯絡部門的代表坎寧安(Teresa Cunningham)日前在一項公眾視訊會議中指出，4月的寬限期已結束，5月1日開始執法，在為期一年間，屋主首犯將面臨50元罰款，第二次罰款100元，第三次則加碼至200元。

會議中一位市民Julia Swinton稱，她因垃圾飛到居家範圍內而被罰款25元，指責清潔局太貪婪，「我甚至不知道垃圾從哪來的」；她說，自從三年前買了這棟房屋後，她一直很小心處理著垃圾，現在別人家的垃圾碎片飄到她的家，憑什麼當局不查證就直接開罰單。

坎寧安回應，法律明確指明，屋主有責任清掃自家門前的區域，「如果大家真的都遵守規定，就不應該有垃圾隨地出現」；但好消息是，對罰單有不滿的人可以拍照或拍攝視頻作為證據，向清潔局上訴。

家住布碌崙(布魯克林)班森賀華埠居民蕭靜表示，儘管曾收到傳單，但她對新規還不是很了解，常會按照舊習慣提早把垃收打包放置在街邊；不只她，通常公寓樓裡的住戶人來人往，對樓道裡張貼的提醒傳單也容易忽略，市府應設更長的寬限期，或制訂更詳細的宣導計畫提醒公眾。

欲了解更多詳情，可至清潔局官網nyc.gov/SetoutTimes查詢，或撥打311詢問。

紐約市 華埠 布碌崙

上一則

200萬紐約人因疫失親友 有色人種占比高

延伸閱讀

紐約垃圾堆放新規寬限期結束 屢犯重罰200元

紐約垃圾堆放新規寬限期結束 屢犯重罰200元
紐約市緊急事務管理辦公室宣傳降雨應急方案 13種語言供參考

紐約市緊急事務管理辦公室宣傳降雨應急方案 13種語言供參考
紐約市最昂貴社區 哈德遜廣場居首 下東城上榜

紐約市最昂貴社區 哈德遜廣場居首 下東城上榜
第1選區參選人 中華公所政見會

第1選區參選人 中華公所政見會
小企業月助力小商業者運營 市府：去年迄今免罰業者2200萬元

小企業月助力小商業者運營 市府：去年迄今免罰業者2200萬元

熱門新聞

華裔夫婦身分資料外洩，遭不法分子向銀行申請新的銀行卡消費，欠下9000多元的卡債。(美聯社)

華裔夫婦遭盜刷信用卡 銀行：1理由拒賠償

2023-04-28 22:46
有華人在公共草坪採摘艾草，回家製作艾糍。(記者劉梓祁／攝影)

華人路邊挖野菜做美食 紐約市公園局：違反條例恐受罰

2023-04-30 11:15
31歲谷歌高級軟件工程師，雀兒喜總部跳樓身亡。(取自谷歌地圖)

今年第2起…谷歌31歲軟體工程師 曼哈頓總部跳樓亡

2023-05-05 13:15
高女士在交涉過程反被男子威脅，見到高女士錄像後，也開始拍攝高女士。(受訪者提供)

樓上吵鬧 紐約皇后區森林小丘華女規勸 被嗆「滾回新冠病毒國家」

2023-04-29 07:45
華裔夫婦身分資料外洩，遭不法分子向銀行申請新的銀行卡消費，欠下9000多元的卡債。(美聯社)

華裔夫婦信用卡遭盜刷 銀行拒賠追欠款

2023-04-29 02:30
尼利被鎖住喉嚨的視頻截圖。(取自推特)

遊民紐約地鐵遭白人鎖喉致死案發酵 引民主黨內鬥

2023-05-05 09:14

超人氣

更多 >
每月社安金最高4555元 滿足3個條件就能領到

每月社安金最高4555元 滿足3個條件就能領到
一語道破天機？習近平脫口：幹部不能像「儲君」坐等提拔

一語道破天機？習近平脫口：幹部不能像「儲君」坐等提拔
今年第2起…谷歌31歲軟體工程師 曼哈頓總部跳樓亡

今年第2起…谷歌31歲軟體工程師 曼哈頓總部跳樓亡
遊民紐約地鐵遭白人鎖喉致死案發酵 引民主黨內鬥

遊民紐約地鐵遭白人鎖喉致死案發酵 引民主黨內鬥
戰爭場外打到場內…俄羅斯代表扯烏克蘭國旗 遭揮拳暴揍

戰爭場外打到場內…俄羅斯代表扯烏克蘭國旗 遭揮拳暴揍