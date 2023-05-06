31歲谷歌工程師 雀兒喜總部跳樓亡

31歲谷歌高級軟件工程師，4日晚在曼哈頓雀兒喜總部跳樓身亡。(取自谷歌地圖)

一名31歲的谷歌 高級軟件工程師，4日晚11時許從公司位於曼哈頓 雀兒喜總部的14樓縱身躍下，送醫後不治身亡，死者姓名目前尚未公布；這是谷歌公司職員今年發生的第二起員工自殺案，一個多月前，33歲的經理普拉特(Jacob Pratt)也被發現在其距離辦公室不遠的公寓中上吊身亡。

警方表示，該輕生員工在案發當晚11時30分左右從曼哈頓第八大道111號14樓跳下，警方接到多個911報警電話，稱西15街一棟建築附近有一昏迷不醒的人躺在地上；急救人員趕到現場將人送往表維醫院(Bellevue Hospital)搶救，但隨後宣告不治。

消息人士稱，現場警員在14樓露天陽台的邊緣發現了手印，調查人員沒有發現任何筆記遺言，也沒有關於此案的任何影像資料。

這已經是今年谷歌員工的第二起自殺身亡案；2月16日，33歲的普拉特在其位於曼哈頓雀兒喜西26街交第六大道的公寓中自縊身亡；根據普拉特在領英網站上顯示，他是谷歌的「合夥人主管」，一則訃告稱他是谷歌的會計經理，死前在那裡工作了近四年。

紐約市 健康與心理衛生局提醒，若民眾本人或知曉身邊人有輕生自殺的想法，或正在經歷精神健康危機，可撥打1-888-NYC-WELL進行免費且保密的心理健康諮詢；紐約五大區外的民眾，可撥打24小時七天自殺預防熱線988或瀏覽網站：SuicidePreventionLifeline.org。