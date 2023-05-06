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1/5紐約人有心理困擾 急救員培訓助己助人

記者高雲兒／紐約報導
啟揚活動中心將聯合紐約市健康與心理衛生局，舉辦兩期免費的國語心理急救員培訓。(啟揚活動中心提供)
啟揚活動中心將聯合紐約市健康與心理衛生局，舉辦兩期免費的國語心理急救員培訓。(啟揚活動中心提供)

至少五分之一的紐約居民正受到精神疾病的困擾。啟揚文化中心4日宣布，將聯合紐約市健康與心理衛生局，舉辦兩期免費的國語心理急救員培訓，以幫助到有心理疾病徵兆的成人或青年人，使他們及早得到專業人士救助，避免更嚴重情況發生。

5月是紐約市心理健康宣傳月，資料顯示，至少五分之一的紐約居民正受到精神疾病的困擾，日前一名華裔少年在法拉盛市中心跳樓自殺的新聞，引起社區對心理健康的重要性更加關注。

心理健康急救培训 (Mental Health First Aid Training)作為一項具有開創意義的公共教育計畫，將在多個層面幫助有心理問題的人們；該培訓由受認證資格的專業導師任教，時長八小時，通過講座、互動、演練等形式，讓參加者學習到心理危機基礎知識，掌握面向正經歷情緒危機又尚未得到專業治療人群的支援技巧。順利結業的學員也將得到權威機構認證證書。

啟揚文化中心承辦該項目已至第四期；啟揚文化中心項目主任明亮表示，「生動、有用及實用是我們收到最多的學員課程反饋」。她表示，華裔社區受文化的影響，人們羞於提及自己的情緒問題，「其實，心理健康與自己的身體健康一樣值得被重視。很多心理疾病徵兆如果在剛發生時就被身邊人關注到，並得到及時的救治，就可以在一定程度上避免更嚴重的後果。由此我呼籲更多的社區愛心人士來參與我們這個培訓項目。八個小時的培訓雖然不能讓我們成為心理專家，但是卻可以掌握更多專業的助己助人技巧」。

該培訓計畫根據針對人群的不同，分為「青少年版」和「成人版」，分別在5月10日和6月7日舉行，時間都在早上9時至下午5時。地點在啟揚文化中心，地址：法拉盛41大道133-29號。活動免費，需要至少提前一天報名，可通過發短信(646)988-8668或撥打(718)359-1888報名。

心理健康 法拉盛 紐約市

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