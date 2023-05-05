我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世說新聞╱人不如狗？華人月花數千只為愛犬...

一語道破天機？習：幹部不能像「儲君」坐等提拔

紐約市緊急事務管理辦公室宣傳降雨應急方案 13種語言供參考

記者張晨／紐約即時報導
市應急管理局介紹降雨應急方案 將「中文」譯成「中國人」。(視頻會議截圖)
市應急管理局介紹降雨應急方案 將「中文」譯成「中國人」。(視頻會議截圖)

紐約市陰雨天連綿數日，市府在5日的周例會安保記者會上做出預防洪流意外發生的預備警告——呼籲紐約人在危險天氣發生前將緊急個需及重要物品等打包備用，並提供「緊急計畫」宣導手冊供民眾參考；該手冊雖提供13種語言翻譯，但當日直播展示的幻燈片中，把「中文」一項翻譯錯誤成「中國人」。

市緊急事務管理辦公室(Department of Emergency Management)主任以斯科(Zach Iscol)表示，紐約市的家庭應指定一份家庭防災計畫，以了解在發生緊急事件時該作什麼、要如何找到共同地點碰頭或如何保持聯絡；與此同時還需準備一個緊急給養包，包括水、罐頭食品、急救箱、手電筒、哨子或搖鈴等，並在不同季節進行更新。

去年颶風艾妲(Ida)過境，導致皇后區移民社區受災嚴重，導致13人死亡，其中包括居住在地下室的華人家庭；但在當日記者會上展示的幻燈片中，把「中文」錯誤翻譯成「中國人」。

市緊急事務管理辦公室制定了多個緊急情況下的預備手冊，包括了家庭、兒童、寵物以及各類應對突發情況的小故事；這些在市府網站上展示的資源連接幾乎都提供了中文翻譯，但若不通過掃描記者會上所展示的二維碼，則很難找到。

紐約市2017年啟動第30號地方法律，要求市府各部門對包括中文在內的十種移民語言提供翻譯服務，並定期評估落實情況；從去年開始，市議會推出一系列語言服務提案，要求市長移民事務辦公室(MOIA)設立翻譯辦公室、市小商業服務局(SBS)增加多語言服務等。

紐約市 移民 艾妲

上一則

布碌崙地檢防詐講座 受騙者可到「松柏之家」尋求協助

延伸閱讀

洛杉磯排華史18人遇害 紀念碑設計方案選定

洛杉磯排華史18人遇害 紀念碑設計方案選定
紐約市最昂貴社區 哈德遜廣場居首 下東城上榜

紐約市最昂貴社區 哈德遜廣場居首 下東城上榜
直接與銀行貸款購房是最佳選擇嗎？

直接與銀行貸款購房是最佳選擇嗎？
第1選區參選人 中華公所政見會

第1選區參選人 中華公所政見會
小企業月助力小商業者運營 市府：去年迄今免罰業者2200萬元

小企業月助力小商業者運營 市府：去年迄今免罰業者2200萬元

熱門新聞

華裔夫婦身分資料外洩，遭不法分子向銀行申請新的銀行卡消費，欠下9000多元的卡債。(美聯社)

華裔夫婦遭盜刷信用卡 銀行：1理由拒賠償

2023-04-28 22:46
有華人在公共草坪採摘艾草，回家製作艾糍。(記者劉梓祁／攝影)

華人路邊挖野菜做美食 紐約市公園局：違反條例恐受罰

2023-04-30 11:15
高女士在交涉過程反被男子威脅，見到高女士錄像後，也開始拍攝高女士。(受訪者提供)

樓上吵鬧 紐約皇后區森林小丘華女規勸 被嗆「滾回新冠病毒國家」

2023-04-29 07:45
華裔夫婦身分資料外洩，遭不法分子向銀行申請新的銀行卡消費，欠下9000多元的卡債。(美聯社)

華裔夫婦信用卡遭盜刷 銀行拒賠追欠款

2023-04-29 02:30
惠康西藥房已於4月20日結束營業。(記者胡聲橋／攝影)

紐約布碌崙2亞裔藥房老闆 涉醫療詐欺近3千萬

2023-05-03 12:52
華埠珠寶店9萬元珠寶被竊，四人團夥像貌。(紐約市警提供)

曼哈頓華埠珠寶店員工被設局 9萬元珠寶遭竊

2023-04-30 08:02

超人氣

更多 >
中國女總裁嫁小19歲員工「50歲生三胞胎」 修成正果

中國女總裁嫁小19歲員工「50歲生三胞胎」 修成正果
一語道破天機？習近平脫口：幹部不能像「儲君」坐等提拔

一語道破天機？習近平脫口：幹部不能像「儲君」坐等提拔
研究：逾186家地區性銀行 可能倒閉

研究：逾186家地區性銀行 可能倒閉
每月社安金最高4555元 滿足3個條件就能領到

每月社安金最高4555元 滿足3個條件就能領到
連殺母親、祖母、麥當勞經理後自殺 他為何被激怒？

連殺母親、祖母、麥當勞經理後自殺 他為何被激怒？