紐約市緊急事務管理辦公室宣傳降雨應急方案 13種語言供參考

市應急管理局介紹降雨應急方案 將「中文」譯成「中國人」。(視頻會議截圖)

紐約市 陰雨天連綿數日，市府在5日的周例會安保記者會上做出預防洪流意外發生的預備警告——呼籲紐約人在危險天氣發生前將緊急個需及重要物品等打包備用，並提供「緊急計畫」宣導手冊供民眾參考；該手冊雖提供13種語言翻譯，但當日直播展示的幻燈片中，把「中文」一項翻譯錯誤成「中國人」。

市緊急事務管理辦公室(Department of Emergency Management)主任以斯科(Zach Iscol)表示，紐約市的家庭應指定一份家庭防災計畫，以了解在發生緊急事件時該作什麼、要如何找到共同地點碰頭或如何保持聯絡；與此同時還需準備一個緊急給養包，包括水、罐頭食品、急救箱、手電筒、哨子或搖鈴等，並在不同季節進行更新。

去年颶風艾妲 (Ida)過境，導致皇后區移民 社區受災嚴重，導致13人死亡，其中包括居住在地下室的華人家庭；但在當日記者會上展示的幻燈片中，把「中文」錯誤翻譯成「中國人」。

市緊急事務管理辦公室制定了多個緊急情況下的預備手冊，包括了家庭、兒童、寵物以及各類應對突發情況的小故事；這些在市府網站上展示的資源連接幾乎都提供了中文翻譯，但若不通過掃描記者會上所展示的二維碼，則很難找到。

紐約市2017年啟動第30號地方法律，要求市府各部門對包括中文在內的十種移民語言提供翻譯服務，並定期評估落實情況；從去年開始，市議會推出一系列語言服務提案，要求市長移民事務辦公室(MOIA)設立翻譯辦公室、市小商業服務局(SBS)增加多語言服務等。