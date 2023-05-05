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紐約客談／髒亂差？因法拉盛正發展

紐約客談

如果有幸上各大論壇查看對法拉盛的評價，除了一直被提及的美食之外，「髒亂差」三個字恐怕並不鮮見，甚至因為法拉盛成為華人的聚集地，有人稱癥結所在為華人，是他們把此處「搞得像18線小縣城」。

壓下憤怒的情緒和開罵的衝動，不得不承認，法拉盛的衛生情況確實存在問題：隨處可見的垃圾，行人隨手扔的傳單，超市門口的瓜皮果殼等等等等，更不要說商店門口不夠規範的擺攤，使整個環境看起來無序之極。

但若回顧法拉盛的發展史，短短數十年，這個地方就從野蠻貧窮、非法移民以及偷渡客的聚集地成為如今高度發達的商業聚集地，不可謂不出色，這又怎麼能是18線縣城比得上的？

而且，法拉盛有其生動之所在。當規整的街道、禮貌克制的人群籠罩著你，也許你會懷念街頭的小販，不拘小節大聲叫賣，或許沒禮貌，熱情卻撲面而來。

當然，法拉盛已經處在一個發展的轉型期，許多高規格的餐館和服務業等開始進駐，這也代表著法拉盛過去的發展模式將要走向終結；其實髒亂差是許多發展中地區所面臨的共同問題，法拉盛也不例外。雖然我們希望每個社區都能擁有清潔整潔的環境，但在現實情況下，髒亂差往往是發展中社區所必須面對的挑戰之一。而通過持續的努力和有效的管理，相信法拉盛遲早會擺脫髒亂差，最近日益白熱化的清除法拉盛無證攤販行動，就是最有力的證明了。

法拉盛 華人 偷渡客

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