有販毒前科 市議員馬泰兄長下城開大麻店惹議

馬泰兄長擬在地蘭西街85號開大麻店。(記者劉梓祁／攝影)

近日有商家向紐約州大麻 管理辦公室(Office of Cannabis Management)提交大麻零售牌照申請，計畫將店址設在華埠旁地蘭西街(Delancey St.)，申請人為第一選區市議員馬泰(Chris Marte)兄長；申請人日前在曼哈頓第三社區委員會大麻管制特別小組(Cannabis Control Task Force)會議中通報詳情，社區人士表示州府應多採納社區意見。

根據申請人向特別小組提交的材料，申請牌照的公司名為Conbud LLC，由Coss Marte作為CEO實際控制，擬在地蘭西街85號開設大麻零售店，經營時間為一周七日早上9時至晚上10時；公開資料顯示，Coss Marte為馬泰兄長，並是健身 館Conbody的創始人兼CEO，曾因出售非法毒品被捕，並被判處七年監禁。

Coss Marte在會議中發言表示，自己作為曾經的服刑人士，經營的健身館也雇用過數十位前囚犯，專為更生人士提供第二次機會，相信自己是合適的大麻零售業者人選。Conbody官網顯示，目前已有超過40名曾是前囚犯的員工，其重犯率為0%。

一份來自大麻管理辦公室的文件顯示，此大麻店已獲得州大麻控制委員會(Cannabis Control Board)發出的臨時許可證(Provisional License)，落款日期為4月7日，且有Coss Marte簽名。

委員會區域負責人Susan Stetzer表示，此次通報會議僅為介紹性質，社區委員無權對該申請進行投票 ，因為大麻管理辦公室沒有設立來自社區的投票程序。委員會成員陳家齡表示，大麻牌照的核發程序，並沒要求委員會給予意見，這是不合理的，應與酒牌申請流程相似，設立社區委員會投票環節，納入居民看法。

陳家齡認為，如今政府是在「變相補償」前罪犯，可能導致社區治安惡化，影響普通民眾；目前在曼哈頓已取得牌照的大麻店，均分布在下城，華埠已不需要再開設一家新大麻店。