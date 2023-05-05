我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加拿大考慮驅逐中國外交官 叢培武：若執意挑釁奉陪到底

謀殺？防衛？男子在紐約地鐵當眾被掐死 影片瘋傳

法拉盛垃圾堆滿街 居民「習慣了」 商改區：須嚴格執法

記者高雲兒／紐約報導
法拉盛街頭存在不少非法傾倒，人們對垃圾見怪不怪。(記者高雲兒／攝影)
法拉盛街頭存在不少非法傾倒，人們對垃圾見怪不怪。(記者高雲兒／攝影)

長久以來，紐約市街頭的垃圾讓人困擾，法拉盛街頭則變本加厲，儘管行人商家對此習以為常，但都希望情況改進；日前市衛生部官員提出將街頭垃圾放進垃圾箱的計畫，但法拉盛商改區表示行不通，且稱對垃圾堆放的宣傳教育進行良久，若真想改進，須嚴格執法。

4日中午，法拉盛緬街上的垃圾桶周圍都或多或少放著垃圾袋，導致人們在等待公車或者過等紅綠燈時都和垃圾為伍；在緬街和39大道等紅燈的葉女士望著一旁的垃圾，表示4月1日的垃圾新規規定商家要在晚上6或8時之後才能把垃圾放出去，但是「個個都不聽話」，她說自己居住的華埠也是如此，「白天街上到處是垃圾」。

法拉盛街頭，人們在等車或等紅綠燈時常與垃圾為伍。(記者高雲兒／攝影)
法拉盛街頭，人們在等車或等紅綠燈時常與垃圾為伍。(記者高雲兒／攝影)
法拉盛街頭存在不少非法傾倒。(記者高雲兒／攝影)
法拉盛街頭存在不少非法傾倒。(記者高雲兒／攝影)

很多垃圾桶旁不只有商改區發放的綠色垃圾袋，還有很多非法傾倒的黑色或者白色垃圾袋。新一洲洋參的業者表示見怪不怪，羅斯福大道的商家門口垃圾更多，還有堆放的各類紙箱。「茶霸」的老闆稱，舊垃圾未收才導致門口垃圾堆放，但他表示垃圾收走都很及時，「偶爾才有一次」。

住在皇后區可樂娜(Corona)的Denae Montilla表示，她每日都到法拉盛來換乘，早就習慣這裡的垃圾，「但如果能夠看不見這些垃圾的話剛好」，且稱自己居住地也是如此。也有對該情況表示理解的，比如同樣住在可樂娜的李女士說，「這裡人多，沒辦法，做生意都這樣的」。

市清潔局局長蒂池(Jessica Tisch)日前針對於日益嚴重的紐約市街頭垃圾提出設立垃圾集裝箱；對此法拉盛商改區執行主任余鈿崧表示，法拉盛作為紐約市最繁忙的交通樞紐站，要放置垃圾集裝箱會讓行人、車輛更加不便；而且大型集裝箱也許會吸引更多非法傾倒，實踐起來實在太難。

他表示，法拉盛街頭一天收垃圾兩次，很多地方只有一天一次，甚至兩天一次；此外，羅斯福大道附近的垃圾沒及時收走是因為最近地鐵站維修，衛生部門開車不便；對於非法傾倒，他說宣傳教育工作做了很久，希望相關部門可以嚴格執法。

羅斯福大道因為修理地鐵站，導致最近收垃圾不便。(記者高雲兒／攝影)
羅斯福大道因為修理地鐵站，導致最近收垃圾不便。(記者高雲兒／攝影)

法拉盛 紐約市 商改區

上一則

紐約市祈福日 佛光山抄經祈願

下一則

降低通膨法 紅藍卡持有者受益多

延伸閱讀

有感華裔少年自殺 法拉盛將舉辦免費心理急救員培訓

有感華裔少年自殺 法拉盛將舉辦免費心理急救員培訓
按鈴繞後門入屋偷盜 法拉盛屋主險遭竊

按鈴繞後門入屋偷盜 法拉盛屋主險遭竊
市議員黃敏儀提案 設公車總站任務小組

市議員黃敏儀提案 設公車總站任務小組
歌舞繽紛、美食飄香、多元展銷 這個週末請到天廣商埸「打卡」

歌舞繽紛、美食飄香、多元展銷 這個週末請到天廣商埸「打卡」
「法拉盛醫美中心」新張　由內而外煥發您的女性魅力

「法拉盛醫美中心」新張　由內而外煥發您的女性魅力

熱門新聞

華裔夫婦身分資料外洩，遭不法分子向銀行申請新的銀行卡消費，欠下9000多元的卡債。(美聯社)

華裔夫婦遭盜刷信用卡 銀行：1理由拒賠償

2023-04-28 22:46
有華人在公共草坪採摘艾草，回家製作艾糍。(記者劉梓祁／攝影)

華人路邊挖野菜做美食 紐約市公園局：違反條例恐受罰

2023-04-30 11:15
高女士在交涉過程反被男子威脅，見到高女士錄像後，也開始拍攝高女士。(受訪者提供)

樓上吵鬧 紐約皇后區森林小丘華女規勸 被嗆「滾回新冠病毒國家」

2023-04-29 07:45
華裔夫婦身分資料外洩，遭不法分子向銀行申請新的銀行卡消費，欠下9000多元的卡債。(美聯社)

華裔夫婦信用卡遭盜刷 銀行拒賠追欠款

2023-04-29 02:30
華埠珠寶店9萬元珠寶被竊，四人團夥像貌。(紐約市警提供)

曼哈頓華埠珠寶店員工被設局 9萬元珠寶遭竊

2023-04-30 08:02
惠康西藥房已於4月20日結束營業。(記者胡聲橋／攝影)

紐約布碌崙2亞裔藥房老闆 涉醫療詐欺近3千萬

2023-05-03 12:52

超人氣

更多 >
中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血走廊爬行20分鐘

中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血走廊爬行20分鐘
研究4萬名夫妻後 專家發現成功伴侶不做這事

研究4萬名夫妻後 專家發現成功伴侶不做這事
何處是老家／「白卡就是命」老人生大病 家底恐被掏空

何處是老家／「白卡就是命」老人生大病 家底恐被掏空
調查指44%美國人講不出知名在世亞裔 第一名的「他」甚至非美國人

調查指44%美國人講不出知名在世亞裔 第一名的「他」甚至非美國人
保持大腦健康 長壽專家每天必做的6件事

保持大腦健康 長壽專家每天必做的6件事