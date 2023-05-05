法拉盛垃圾堆滿街 居民「習慣了」 商改區：須嚴格執法

法拉盛街頭存在不少非法傾倒，人們對垃圾見怪不怪。(記者高雲兒／攝影)

長久以來，紐約市 街頭的垃圾讓人困擾，法拉盛 街頭則變本加厲，儘管行人商家對此習以為常，但都希望情況改進；日前市衛生部官員提出將街頭垃圾放進垃圾箱的計畫，但法拉盛商改區 表示行不通，且稱對垃圾堆放的宣傳教育進行良久，若真想改進，須嚴格執法。

4日中午，法拉盛緬街上的垃圾桶周圍都或多或少放著垃圾袋，導致人們在等待公車或者過等紅綠燈時都和垃圾為伍；在緬街和39大道等紅燈的葉女士望著一旁的垃圾，表示4月1日的垃圾新規規定商家要在晚上6或8時之後才能把垃圾放出去，但是「個個都不聽話」，她說自己居住的華埠也是如此，「白天街上到處是垃圾」。

法拉盛街頭，人們在等車或等紅綠燈時常與垃圾為伍。(記者高雲兒／攝影) 法拉盛街頭存在不少非法傾倒。(記者高雲兒／攝影)

很多垃圾桶旁不只有商改區發放的綠色垃圾袋，還有很多非法傾倒的黑色或者白色垃圾袋。新一洲洋參的業者表示見怪不怪，羅斯福大道的商家門口垃圾更多，還有堆放的各類紙箱。「茶霸」的老闆稱，舊垃圾未收才導致門口垃圾堆放，但他表示垃圾收走都很及時，「偶爾才有一次」。

住在皇后區可樂娜(Corona)的Denae Montilla表示，她每日都到法拉盛來換乘，早就習慣這裡的垃圾，「但如果能夠看不見這些垃圾的話剛好」，且稱自己居住地也是如此。也有對該情況表示理解的，比如同樣住在可樂娜的李女士說，「這裡人多，沒辦法，做生意都這樣的」。

市清潔局局長蒂池(Jessica Tisch)日前針對於日益嚴重的紐約市街頭垃圾提出設立垃圾集裝箱；對此法拉盛商改區執行主任余鈿崧表示，法拉盛作為紐約市最繁忙的交通樞紐站，要放置垃圾集裝箱會讓行人、車輛更加不便；而且大型集裝箱也許會吸引更多非法傾倒，實踐起來實在太難。