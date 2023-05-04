市長亞當斯和市小商業服務局共同啟動「小企業月」。(市長辦公室提供)

市長亞當斯 (Eric Adams)和市小商業服務局(Small Business Services)局長金德彥(Kevin Kim)4日共同宣布啟動「小企業月」，倡導紐約小企業多樣化。亞當斯和金德彥同時宣布，自去年初以來， 紐約市 商業快速服務隊（NYC Business Express Service Team，BEST）倡議通過幫助小企業避免罰款和違規，為小企業節省了2200多萬元。

免費的BEST倡議啟動以來，通過一對一的專家服務，不僅幫助小企業主避免罰款和違規行為，而且還為他們節省了查閱市政府規則和條例的時間和金錢，加快了許可證和執照的申辦程序，該倡議共幫助了五大區的2200多家不同的企業，節省經費超過2200萬元。

亞當斯說，紐約市是實現夢想的地方，他希望每個小企業都能在某種程度上實現夢想。他說自己在上任頭幾個月就簽署了「小企業發展行政命令」(Small Business Forward Executive Order)，為五大區的小企業削減各種官僚手續。辛勤勞動的紐約人理應公平獲得收益。此外，紐約市還在通過增加激勵手段，鼓勵小企業成長。

小商業服務局局長金德彥說，現在慶祝小企業的活動已延長整整一個月，實際上，他們每天都在努力幫助社區繁榮的小企業主。 金德彥說，過去16個月裡，他們通過削減官僚手續，為小企業節省了上千萬元；還幫助不同的企業與市政府機構簽訂了創紀錄的合同；推出了7500萬美元的紐約市機會基金(NYC Opportunity Fund)，這是紐約市歷史上最大的針對小企業的公私合作貸款 基金。

據了解，「小企業月」期間，紐約市將分別把教育、招聘、融資援助和更多內容帶入五大區的社區。新數據顯示，新冠疫情期間流失的私營企業工作崗位已經恢復了99.7%。