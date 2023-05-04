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紐約客談／整治街道 還我良好市容

紐約客談

亞當斯(Eric Adams)擔任市長時，正好是新冠疫情的後期，面對治安惡化，市容非常糟糕的局面，亞當斯提出了改善治安，提升有關生活質量的城市清潔度的做法。亞當斯首先從清理地鐵系統的遊民，以及市內亂搭的帳篷做起，把重點放在精神疾患者身上，接著又採取了改變在街邊堆放垃圾時間，在街邊設立大垃圾箱，以及向鼠類宣戰等諸多行動。

隨著紐約逐漸恢復正常，各個市府機構的工作也步入正軌，紐約正在恢復昔日的容顏。市長亞當斯的那些舉措，也正在逐漸取得成效，使紐約的秩序和環境獲得緩慢卻又是切切實實的進展。

最近，為了改善交通壅堵狀況，減少行人的危險，並治理並排停車的頑疾，市交通局專門設立一個網站，讓居民舉報經常出現並排停車的地點，以便設立高效的裝卸區。為了騎單車和電單車者的安全，交通局還在考慮新建和擴大單車道。

為了使收取垃圾更加規範和高效，市清潔局也在考慮採取歐洲的一些好做法，比如將垃圾箱改為路邊共享垃圾箱，並將從車後放垃圾的垃圾車變成從側面放垃圾的垃圾車。不過，這個做法因為將占用10%以上的停車位，估計會遇到不小的阻力。

所有這些，都讓人覺得紐約市是在向正確的方向前進。

不過，說起街道的清潔，華人聚居的布碌崙(布魯克林)8大道情況卻似乎在惡化，無證攤販對環境的影響嚴重。這些非法攤位不僅把人行道擠得只剩下一條縫，還向馬路擴張，一副「死豬不怕開水燙」的架勢。目前，社區人士正在對如何解決這個問題進行民意調查，這也是一個好的開端。

亞當斯 地鐵 布碌崙

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