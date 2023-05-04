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疫情影響 金山高收入者「出走潮」帶走上百億

遊客回歸劫案增 廣設監控助破案

記者劉梓祁／紐約報導
市警五分局3日在紐約中華公所舉行月度警民會議。(記者劉梓祁／攝影)
市警五分局3日在紐約中華公所舉行月度警民會議。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠市警五分局3日在紐約中華公所舉行月度警民會議，局長陳韜表示，近日社區內罪案增長率有所放緩，但疫情結束後的遊客潮歸來恐致搶劫案增加；不過他也提到，近日在社區廣為裝設的監控效果明顯，已幫助警方破獲一案件。

市警數據顯示，截止上月30日的過去28天，五分局轄區內的七大犯罪類別數量上漲了1.2%，其中搶劫案件的數量增長明顯，增加了71.4%，共為12起。

局長陳韜表示，轄區內整體的犯罪率呈逐漸下降趨勢，對比早前兩位數的增長比率，已可以視作打擊罪案的成效，但並不能稱之為成功，仍須繼續改善。

陳韜認為，疫情後遊客逐漸回歸，也吸引罪犯集中犯案，恐為導致轄區內劫案大幅增加的原因之一，許多售賣高端商品的店鋪也成為入店行竊者的針對目標；同時，在餐館內出現的偷盜行為也日漸普遍，許多受害人將錢包或手提包放在椅背，竊賊乘其不備順手偷走其中財物。

為了提升華埠治安，華埠商業改進區(Chinatown BID)早前開始推進監控安裝計畫，已在巴士打街(Baxter St.)、中央街(Centre St.)等地安裝監控設備。陳韜表示，位於巴士打街華埠信息亭上的探頭，已幫助警方破獲一起電動單車盜案，通過監控錄像鎖定罪犯後，將其緝拿歸案。

談及4月底有一名華埠49歲並患有自閉症的華裔男子走失，陳韜表示此人已被尋回。針對曼哈頓大橋下的東百老匯於2日早發生的槍擊案，陳韜說，事故疑似源於開槍者與遊民的爭吵，其手槍通過合法手段取得，目前調查仍在進行中，呼籲居民若覺受遊民滋擾，應與311或警局聯繫。

市警社區外展分部警員郭維廉(William Kwok)也出席並向到場居民派發「預防犯罪行為手冊」，表示市府舉辦的華埠首場「社區安全意識宣傳會」將在6日(周六)舉行，歡迎所有居民到場。

華埠 疫情 遊民

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