全市槍枝暴力 較去年同期下降25%

市警3日公布全市最新犯罪數據，顯示槍擊案較去年同期有明顯下降。(Getty Images)

紐約市警3日公布上月全市犯罪率最新數據，顯示截至目前，全市槍擊 案相較去年同期，下降25.4%，相當於遭遇槍擊的人減少了112人；不過重大犯罪卻有上升趨勢，比去年同期增加3.8%，其中汽車 盜竊案暴增36.6%，主要是由於起亞(Kia)、現代(Hyundai)汽車的安全疏漏導致。

數據顯示，全市槍擊案比去年同期的減少，也代表著凶殺案的下降，後者相較一年前減少了8.1%，今年截止4月30日，全市共125人被凶殺，而去年的同期數字是136人。

重大犯罪在4月則有上升趨勢，比去年同期提高3.8%，具體包括強暴案上升9.3%、嚴重攻擊7.1%、重竊罪(Grand Larceny)1.7%、以及汽車盜竊36.6%，其中下降的除了凶殺案，搶劫及入室盜竊也都有減少，分別為3.8%及12.3%。

雖然地鐵犯罪在今年首4個月，較去年同期也下降8.1%，但仍是犯罪率發生最高的場所之一；對於犯罪率下降，市警表示，由於當局在地鐵系統內加強警力，與乘客有了更緊密的聯繫，同時乘客量在後疫情時期已達到高峰狀態，平時有不少人出入地鐵站 ，減少了犯罪率的發生。

另一方面，起亞、現代汽車因安全疏漏，成為被盜竊的目標，引起市警關注，當局正在推廣外展活動，鼓勵車主加裝GPS設備，若車輛不幸被盜，也可藉此追蹤 。

在涉及七大犯罪類別方面，警方截止當前已逮捕了4242人，相比去年同期增加10.5%，且單在4月破案的數量，為過去25年來中，最多的一次。

事實上，雖然犯罪數據槍擊案有明顯下降，但就在市警公布數據的前一日，曼哈頓華埠在光天化日下，才發生有遊民因糾紛，一人胸部中彈；事發地就位於東百老匯的怡東商場對面，附近華人商家密集，造成民眾擔憂。

紐約市華人居民林鴻揚表示，感謝市警在維持治安上作出的貢獻，但華人仍無法完全感到心安，希望市府能從政策上根治問題，減少各項犯罪率的發生。