MTA地鐵大增班 7月起3階段實施 高峰6-8分鐘1班

MTA今夏開始，將進行三個階段的增班計畫。(本報檔案照)

紐約市地鐵 為多數民眾出行工具，疫情間乘客數量下降，班次減少；3日通過的紐約州新財年預算案中，增加給大都會運輸署(MTA )的撥款，加強地鐵服務，對此MTA宣布，將從今年夏天起，實施三階段的地鐵拓展，在周末、高峰時段，縮短為每六至八分鐘一班車。

第一階段將於今年7月實施：

G、J、M線地鐵周末班次，將從目前每十分鐘一班，縮短為八分鐘一班；8月起，C、N、R線地鐵，在平日改為每八分鐘一班；1號、6號車在周末中午時段增加服務，預計六分鐘一班。

第二階段將在今年12月執行：

C、N、R線地鐵平日的晚間服務，增至每八分鐘一班；G線地鐵平日中午時段，為每八分鐘一班。

第三階段預計2024夏季開始：

增加B、D、J、M線地鐵在中午、傍晚的班次，每八分鐘一班；3號、5號車周末班次，從目前的每12分鐘推進到每十分鐘一班。

但以上服務的擴展並不包括一些還在維修的地鐵線路，例如在傍晚以及周末時段，M車的終點站依舊是Delancey-Essex街站、5號線會在Bowling Green折返等。

儘管增加服務是好消息，但根據MTA知情人士，擴展計畫仍未完全確定，可能會因當前的維修工作，以及老舊訊號系統更新受影響；目前地鐵在經過維修地段車速會減緩到10哩，成為造成周末地鐵班次少的主因，為此MTA也試圖將列車的車速再提高5哩，藉此增加班次。

多數交通維權團體、民選官員支持該計畫，「乘客聯盟」(Riders Alliance)發言人Danny Pearlstein表示，政府終於肯投資在基礎服務上，讓紐約市變得更好、人們更容易出行。

也有支持者認為班次的增加，對後疫情時期的紐約市發展至關重要，儘管愈來愈少人通勤到辦公室上班，但若離峰時段的候車時間太久，乘客寧可選擇打車，導致地鐵客源流失更嚴重。