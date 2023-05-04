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並排停車惱人 紐約市交通局新網站可舉報

記者胡聲橋／紐約報導
民眾現在可上網舉報違規並排停車情形。(本報檔案照)
民眾現在可上網舉報違規並排停車情形。(本報檔案照)

並排停車是紐約市一個普遍現象，許多人對此感到懊惱但又無計可施；市交通局3日宣布推出新網站，讓居民可以上網舉報那些因並排停車，導致道路、自行車道和公車專用道被堵塞的現象，未來擬將根據民眾反饋，幫助當局確定設立專門裝卸區的地點。

新網站上，民眾可以在地圖上標示並排停車等違規情形頻繁出現的地點，而且還可發表評論，雖然無法獲得舉報獎金，但仍可發一發被違規車輛堵在路上的怨氣。

市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)表示，該網站將可使紐約人加入對話，討論哪裡存在問題，發表自己的見解，從而幫助並紓解並排停車和車道堵塞現象。

這個網絡平台不僅能幫助當局尋找設立裝卸區的準確地點，更重要的是能減少危險的道路狀況。

根據紐約市2021年頒布的一項當地法規，交通局在選擇設立新裝卸區的地點時，必須權衡來自民選官員、社區委員會和廣大公眾的反饋。

從2021年12月24日到今年3月，市交通局已經設立了2000多個裝載區，為了進一步緩解交通堵塞情況，交通局計畫在今明兩年每年至少增加500個新裝卸區。

布碌崙(布魯克林)區長雷諾索(Antonio Reynoso)說，並排停車以及單車道和巴士車道被堵塞，這使城市變得緩慢，給行人和自行車騎士帶來危險，通過利用實時的消費者反饋和數據，將可使裝卸區更有效率並提升安全。

市議員法利亞斯(Amanda Farias)也說，並排停車是紐約市長期存在的問題，也是社區每天面臨的最大生活質量問題之一。

民眾如需舉報，可上nyc.gov/LoadingFeedback網站，在地圖上標示地點，市交通局將利用這個平台收集公眾的反饋意見。

紐約市 布碌崙 布魯克林

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