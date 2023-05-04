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「別怕失敗」 郭美希深耕社區 錄取史丹福、耶魯等藤校

記者高雲兒／紐約報導
郭美希用自身經驗鼓勵其他學生不要害怕失敗。(受訪者提供)
郭美希用自身經驗鼓勵其他學生不要害怕失敗。(受訪者提供)

錄取季來臨，對就讀長島賽奧塞高中(Syosset High School)的華裔學生郭美希(Sabrina Guo)來說，可謂滿載而歸；她獲得了十餘所包括耶魯和史丹福等常春藤大學在內的錄取通知，更申請到眾多獎學金，她也根據自己的經驗，鼓勵其他的學生「不要害怕失敗」。

郭美希近期收到了一沓大學錄取通知信，包括史丹福大學耶魯大學、普林斯頓大學、哥倫比亞大學、賓州大學、杜克大學、康乃爾大學、威廉姆斯學院、阿默斯特學院、喬治城大學等頂尖大學和文理學院，同時她還獲得了維吉尼亞大學、華盛頓大學聖路易斯分校以及復敦大學的獎學金。

能夠獲得多所大學的錄取，郭美希認為，主要來自於她對社區的高度參與；2018年，當時年僅12歲的郭美希，成立Girl Pride International公益機構，幫助社會邊緣的女孩，受到白宮、國會認可，目前已幫助5000多個孩子。

疫情期間，她也主動捐出4萬元大學基金，購買物資支援醫護人員；去年，她聯合社區青少年與非營利組織舉辦反槍枝暴力遊行，還組織反仇亞的遊行等，並獲拜登總統簽署的「總統終生成就獎」。

根據史丹福大學的錄取通知信中寫道：「你真正的優秀來自於願意深入研究和思考複雜的倫理問題。你不怕挑戰，不怕與人交往，你的智慧和潛力是無限的。」

郭美希也在課外申請到一系列獎學金，其中她獲得的可口可樂獎學金計畫(Coca-Cola Scholars)，從9萬1000人中僅選出150人；今年她也獲得通用電氣-雷根基金會獎學金項目(2023 GE-Reagan Scholar)，該項目從1萬6300人中，選出11人，提供4萬元的獎學金。

對於最後要選擇哪所大學，郭美希稱正在耶魯、普林斯頓和史丹福之間抉擇。即將到來的大學生活讓她興奮，她偏向於在專業上選法律、教育、公共政策等，持續會關注社會議題。

郭美希從自己的經驗出發，向其他的學生建議，確保在申請大學中，展現對自己所做工作的動力、熱情和抱負，同時盡早開始探索興趣，「多接觸不同背景的人，不要害怕失敗，不要害怕與人交流，不要害怕走出舒適圈。」

郭美希獲得了十餘所包括耶魯和史丹福以及普林斯頓等大學錄取。圖為她在普林斯頓。(受...
郭美希獲得了十餘所包括耶魯和史丹福以及普林斯頓等大學錄取。圖為她在普林斯頓。(受訪者提供)
郭美希在史丹福。(受訪者提供)
郭美希在史丹福。(受訪者提供)

耶魯大學 遊行 史丹福大學

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