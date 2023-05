紐約花旗球場開發案民調：68%支持博弈拉動經濟

花旗球場周邊空地的開發,一直被激烈討論。(記者鄭怡嫣/攝影)

針對威利點花旗球場周邊建案,最新一份民調 顯示,68%受訪者支持博弈作為必要的經濟引擎,逾七成受訪者則同意應該開發此地,而非保留現有的50畝柏油地面。

民調機構庫柏曼研究(Schoen Cooperman Research),在4月7日至14日間,受「新綠威利」(New Green Willets)委託,以多種語言、隨機挑選600位皇后區 登記選民,通過真人通話、短信與線上訪談的方式,調查他們對於花旗球場周邊空地的看法。

調查結果顯示,68%的受訪者支持博弈作為必要的經濟引擎,民調機構指,這代表受訪者認同全年無休的娛樂項目,是吸引人們到周邊地區的最佳方式。而若花旗球場建案能提供現場音樂、博弈、會展空間及餐廳,65%的受訪者表示將更可能支持開發案,該數據高於去年錫耶納學院(Siena College)的類似民調,當時,53%的紐約市選民支持在紐約下州(downstate)設立賭場。

有關該建地最受皇后區居民歡迎的選項,則包括開放公共綠地、創造本地工作機會、以及改善公共交通以及停車設施等。大多數受訪者表示,此前已經聽說開發案,70%同意「應有新的建設」(something new should be built),18%認為應該要「保留50畝的柏油地面」,而在得到建案更多細節之後,支持的比率則提升至78%。

研究還發現,開發團隊與社區互動,採取主動並收集意見,能夠產生實質的正面影響。78%的受訪者表示:「15場的社區座談吸引超過1000位本地居民提供建議作為開發提案之用」,使得他們更可能支持該項目。

花旗球場周邊開發案,曾延宕十多年未果,此次大多數華人民眾樂見其成,但事關賭場建造則受到各方激辯討論,支持者認為將推動經濟發展,創造就業 機會,反對者則憂心將惡化華社賭博問題。