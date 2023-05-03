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紐約花旗球場開發案民調：68%支持博弈拉動經濟

記者鄭怡嫣／紐約即時報導
花旗球場周邊空地的開發，一直被激烈討論。(記者鄭怡嫣/攝影)
花旗球場周邊空地的開發，一直被激烈討論。(記者鄭怡嫣/攝影)

針對威利點花旗球場周邊建案，最新一份民調顯示，68%受訪者支持博弈作為必要的經濟引擎，逾七成受訪者則同意應該開發此地，而非保留現有的50畝柏油地面。

民調機構庫柏曼研究(Schoen Cooperman Research)，在4月7日至14日間，受「新綠威利」(New Green Willets)委託，以多種語言、隨機挑選600位皇后區登記選民，通過真人通話、短信與線上訪談的方式，調查他們對於花旗球場周邊空地的看法。

調查結果顯示，68%的受訪者支持博弈作為必要的經濟引擎，民調機構指，這代表受訪者認同全年無休的娛樂項目，是吸引人們到周邊地區的最佳方式。而若花旗球場建案能提供現場音樂、博弈、會展空間及餐廳，65%的受訪者表示將更可能支持開發案，該數據高於去年錫耶納學院(Siena College)的類似民調，當時，53%的紐約市選民支持在紐約下州(downstate)設立賭場。

有關該建地最受皇后區居民歡迎的選項，則包括開放公共綠地、創造本地工作機會、以及改善公共交通以及停車設施等。大多數受訪者表示，此前已經聽說開發案，70%同意「應有新的建設」(something new should be built)，18%認為應該要「保留50畝的柏油地面」，而在得到建案更多細節之後，支持的比率則提升至78%。

研究還發現，開發團隊與社區互動，採取主動並收集意見，能夠產生實質的正面影響。78%的受訪者表示：「15場的社區座談吸引超過1000位本地居民提供建議作為開發提案之用」，使得他們更可能支持該項目。

花旗球場周邊開發案，曾延宕十多年未果，此次大多數華人民眾樂見其成，但事關賭場建造則受到各方激辯討論，支持者認為將推動經濟發展，創造就業機會，反對者則憂心將惡化華社賭博問題。

民調 皇后區 就業

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