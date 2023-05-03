警方：2種ATM竊案 皇后區盛行

近日在包括皇后區的全市出現兩種常見的ATM竊案，警方提醒民眾小心。(本報檔案照)

近日在皇后區 出現兩種常見的ATM竊案，嫌犯均利用理由轉移受害人注意力，包括稱「你的錢掉了」，趁受害人不注意，取走插在取款機內的銀行卡，或是在受害人取款後不注意搶走現金，為此警方提醒，民眾在提款時應警惕周圍環境。

皇后北區勤務指揮中心指揮官巴斯登貝克(Christine Bastedenbeck)日前在以公共安全主題的皇后區內閣例會上指，近期在紐約市以及包括法拉盛 、貝賽、長島市等地段的皇后區北區，出現兩種常見的ATM竊案。

第一類竊案中，嫌犯與受害人同處一個取款大廳，並試圖在受害人取款時窺伺他輸入的密碼，之後則接近受害人，對他說「你的錢掉了」、「你的紙掉了」等，待他彎腰撿拾物品時，將他仍插在取款機內的銀行卡取出。針對此類案件，民眾應在大廳內警惕可疑人物，輸入密碼時用手遮擋，並確保交易完成才離開。

本報此前報導，近來在本市除史泰登島外的四大區，已發生至少15起如上所述的模式竊案，作案地點為花旗銀行(Citibank)的各大分行，受害者最高損失達2萬1500元。

另一類型的ATM竊案，巴斯登貝克指，則是等受害人取款完畢回到車內時，嫌犯多以「你的輪胎沒氣了」、「你的車輪被刺破了」等藉口，使被害人下車查看，嫌犯則趁此時，將受害人放在汽車 內的手包、剛取款的現金等一並奪走。

另一方面，巴斯登貝克指，在皇后北區犯罪率飆升最快的則是竊車案，在最近28天，該區共有175起竊車案，比去年同期飆升54.9%。而在今年發生的622起竊車案中，有112起均是與車主將車鑰匙或遙控鑰匙放在車內，使得竊賊有了可乘之機導致，其中還有52起是因為案發時汽車並未熄火。她提醒民眾為安全起見，切勿將車鑰匙以及貴重物品留在車內。