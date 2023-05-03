華裔開發 紐約租房平台比價系統 促市場透明化

紐約租房愈難，租房平台華裔開發者推比價系統，促市場公開透明。(記者張晨／攝影)

在紐約找地方落腳是件難事，要租到地段合適且低價的好房全看運氣；由華裔開發者李林(Lee Lin，以下均為音譯)和周勞倫斯(Lawrence Zhou)創建的開放租房平台「RentHop」，近日推出RentCompare比價功能，租客 可根據社區和大小查詢，了解是多付房租還是找到便宜好房，也讓租房市場更加透明。

RentHop創建於2009年，作為租房平台的同時也收集市場數據，兩位創始人表示，此次新的比價功能不僅能讓租房者從中受益，房東 也能利用它來查看市場的實時波動。

首席執行官李林指出，RentHop用數據和定量分析簡化人們在住房上的決策，且在考慮到過去三年前所未有的經濟環境，RentCompare是所有租戶和房東在租賃時都應該參考的工具。

根據租房信息平台StreetEasy近日發布的報告發現，布碌崙(布魯克林)是租房者中競爭最激烈的地區；根據該網站的市場報告，與2019年3月的房源相比，上個月平均房源的詢盤量增加了近100%；在全市範圍內，這一平均值徘徊在70%左右。

StreetEasy數據還指出，去年抵押貸款利率的飆升讓一些潛在買家堅持不買房。與2019年相比，新出租的房屋數量下降了約25%，部分原因是更多的租房者續簽了租約，而不是收拾行李去找新家。

但RentHop數據顯示，有租房或考慮搬家需要的租戶要注意，由於春季空置房數量無法滿足需求，市場競爭再次變得火熱；出現排隊看房、競價的場面。

疫情對紐約市的房地產市場產生了巨大影響，自2020年2月以來，全市平均要價上漲了約15%；今年3月，月租金 價創下3344元的歷史新高。

這也意味著，租客需要年收入近13萬4000元，才能將每月住房成本控制在收入的30%以下；而這幾乎是該市家庭收入中位數的兩倍，截至2021年，這一數字為7萬663元。

李林表示，平台應該都是以房子的品質來排序，因為面對如此環境，沒人希望看到沒有照片或反應遲鈍的房東和經紀人；所以RentHop並不以租金或發布日期羅列信息，而是以算法組成的數據庫HopScore評分-依照品質來預估每間待租公寓，省去時間且具有可靠性。