傳播旺季將至 噴驅蟲劑+穿長袖長褲 防蜱蟲叮咬

紐約蜱蟲旺季將至。(Getty Images)

紐約蜱蟲(tick)旺季將至，加上天氣變暖，民眾外出活動的機會變多，應採取措施避免蜱蟲叮咬，感染到其傳播的疾病；市衛生局2日發布聲明，噴灑驅蟲劑、穿長袖長褲可有效避免遭到蜱蟲叮咬。

在紐約市 ，萊姆病(Lyme Disease)是蜱蟲傳播的最主要病症，其次是無形病體(anaplasmosis)、巴貝氏蟲症(babesiosis)；數據顯示，2022年全市共有2018宗萊姆病例，其中1338宗是新確診病例，680宗則是多幾年的確診病例，再度呈現出新的陽性結果。萊姆病例在2021年僅有820宗，聯邦政府後來針對病例定義和診斷指南方面進行全國調整，因此讓2022年數字有所激增。

2022年還出現了43起無形病體病例、63起巴貝氏蟲症病例，其他蜱蟲疾病像是艾力克體病(ehrlichiosis)、洛磯山斑疹(Rocky Mountain spotted fever)、宮本疏螺旋體病(borrelia miyamotoi disease)、波瓦桑病毒性腦炎(Powassan virus encephalitis)雖不多見，但也會出現病例。

當局目前正對染病情況監測，並在全市五大區的多處地點，監視並檢測 蜱蟲種群，發現大部分市民都是在城市外地區被叮咬，布朗士 北部、史泰登島的部分區域是蜱蟲的聚居地，民眾需多加注意。

「春、夏季適合戶外遠足、騎行或與朋友野餐，但享受自然美景的同時，也要採取安全措施」，市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)表示，居民應為自己和寵物噴灑驅蟲劑，步行或遠足時身穿長褲；屋外則要經常剪草，或是避開高草，在樹木茂盛的地方停留之後，要檢查身上是否有蜱蟲。