紐新航港局嚴打逃費 追回逾2100萬欠款

紐新港務局和MTA都加強了對逃費行為的打擊力度。圖為喬治華盛頓大橋。(本報檔案照)

紐新航港局(Port Authority of New York and New Jersey)日前宣布,該機構的執法部門去年發出了近4700張與逃費有關的傳票 ,收回了超過2100萬元的欠費及罰款。

2022年5月,航港局和大都會 運輸署(MTA )宣布對偽造、遮擋或覆蓋車牌以故意逃費的行為加強打擊力度。2022年全年,航港局所發出的傳票中,有2325張針對變造車牌、1584張針對逃費行為,還有775張發給了未合格註冊的車輛。航港局警監塞特納(Edward Cetnar)表示,該機構的警員受過培訓,也配備了車牌讀取系統,可以識別那些有長期逃費紀錄的駕駛員。被發現的違規者會被攔截、傳喚,並扣押車輛。

航港局主席奧圖爾(Kevin O'Toole)表示,該機構負責建設和運營哈德遜河兩岸一些最重要的交通基礎設施,而通行費是支付這些成本的重要來源。「我們需要所有使用這些設施的用戶公平地付費。」

除航港局外,MTA也在加強對逃費行為的打擊力度。2022年,MTA收回了2100萬元的欠費和罰款,並扣押了約1800輛車,吊銷了1萬5000輛欠費車輛的註冊牌照。對於正在面臨嚴重的財政困難的MTA,追繳欠款是彌補赤字的一個重要手段。

航港局執行長柯頓(Rick Cotton)建議兩州居民註冊使用E-ZPass。使用該支付系統既能享受費率優惠,還能確保所有通行費都能及時支付,以避免寄送賬單過程中導致的繳費延誤和無辜受罰。「逃避不是答案。因逃費而招致的罰款比正常繳費貴得多。」