我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一天數十通陌生電話騷擾 洛縣華女崩潰

AI教父離開谷歌 警告人工智慧威脅…「將比人類更聰明」

紐新航港局嚴打逃費 追回逾2100萬欠款

記者許君達／紐約報導
紐新港務局和MTA都加強了對逃費行為的打擊力度。圖為喬治華盛頓大橋。(本報檔案照)
紐新港務局和MTA都加強了對逃費行為的打擊力度。圖為喬治華盛頓大橋。(本報檔案照)

紐新航港局(Port Authority of New York and New Jersey)日前宣布，該機構的執法部門去年發出了近4700張與逃費有關的傳票，收回了超過2100萬元的欠費及罰款。

2022年5月，航港局和大都會運輸署(MTA)宣布對偽造、遮擋或覆蓋車牌以故意逃費的行為加強打擊力度。2022年全年，航港局所發出的傳票中，有2325張針對變造車牌、1584張針對逃費行為，還有775張發給了未合格註冊的車輛。航港局警監塞特納(Edward Cetnar)表示，該機構的警員受過培訓，也配備了車牌讀取系統，可以識別那些有長期逃費紀錄的駕駛員。被發現的違規者會被攔截、傳喚，並扣押車輛。

航港局主席奧圖爾(Kevin O'Toole)表示，該機構負責建設和運營哈德遜河兩岸一些最重要的交通基礎設施，而通行費是支付這些成本的重要來源。「我們需要所有使用這些設施的用戶公平地付費。」

除航港局外，MTA也在加強對逃費行為的打擊力度。2022年，MTA收回了2100萬元的欠費和罰款，並扣押了約1800輛車，吊銷了1萬5000輛欠費車輛的註冊牌照。對於正在面臨嚴重的財政困難的MTA，追繳欠款是彌補赤字的一個重要手段。

航港局執行長柯頓(Rick Cotton)建議兩州居民註冊使用E-ZPass。使用該支付系統既能享受費率優惠，還能確保所有通行費都能及時支付，以避免寄送賬單過程中導致的繳費延誤和無辜受罰。「逃避不是答案。因逃費而招致的罰款比正常繳費貴得多。」

MTA 傳票 大都會

上一則

逼繳拖欠水費 紐約市府：遲交逾半年將斷水

下一則

曼哈頓43歲華裔市警 長島度假車禍身亡

延伸閱讀

擴大OMNY使用 9月起乘客均可購票感應入站

擴大OMNY使用 9月起乘客均可購票感應入站
紐約市MTA明年須完成81無障礙車站 2055年前為95%地鐵加裝電梯及坡道

紐約市MTA明年須完成81無障礙車站 2055年前為95%地鐵加裝電梯及坡道
地鐵落軌死亡增 MTA尋預防舉措

地鐵落軌死亡增 MTA尋預防舉措
布碌崙巴士路線重畫 14日起徵求意見

布碌崙巴士路線重畫 14日起徵求意見
環保計畫加速 MTA訂購470輛電動公車

環保計畫加速 MTA訂購470輛電動公車

熱門新聞

華裔夫婦身分資料外洩，遭不法分子向銀行申請新的銀行卡消費，欠下9000多元的卡債。(美聯社)

華裔夫婦遭盜刷信用卡 銀行：1理由拒賠償

2023-04-28 22:46
(影片截圖)

停車糾紛 紐約布魯克林8大道2華裔當街持械鬥毆

2023-04-24 21:57
江女士碰到惡房客，屋內一片狼藉。(記者高雲兒／攝影)

欠租毀房霸占…紐約皇后區華女慘遇惡房客

2023-04-26 06:49
有華人在公共草坪採摘艾草，回家製作艾糍。(記者劉梓祁／攝影)

華人路邊挖野菜做美食 紐約市公園局：違反條例恐受罰

2023-04-30 11:15
高女士在交涉過程反被男子威脅，見到高女士錄像後，也開始拍攝高女士。(受訪者提供)

樓上吵鬧 紐約皇后區森林小丘華女規勸 被嗆「滾回新冠病毒國家」

2023-04-29 07:45
華裔夫婦身分資料外洩，遭不法分子向銀行申請新的銀行卡消費，欠下9000多元的卡債。(美聯社)

華裔夫婦信用卡遭盜刷 銀行拒賠追欠款

2023-04-29 02:30

超人氣

更多 >
高利率儲蓄帳戶太誘人 蘋果推出四天即吸引近10億存款

高利率儲蓄帳戶太誘人 蘋果推出四天即吸引近10億存款
南加壯漢爆揍零元購 竊賊求饒「放我走」

南加壯漢爆揍零元購 竊賊求饒「放我走」
既舒適、抓地力又強 健行達人推薦這款健走鞋

既舒適、抓地力又強 健行達人推薦這款健走鞋
華人100萬申請投資移民 遭查稅

華人100萬申請投資移民 遭查稅
人潮中和小孩子走散 媽媽用這招快速找回

人潮中和小孩子走散 媽媽用這招快速找回