我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一天數十通陌生電話騷擾 洛縣華女崩潰

AI教父離開谷歌 警告人工智慧威脅…「將比人類更聰明」

逼繳拖欠水費 紐約市府：遲交逾半年將斷水

記者許君達／紐約報導
市府開始對欠水費的物業發出最後通牒，拒不償付者將被斷水。(市長辦公室供圖)
市府開始對欠水費的物業發出最後通牒，拒不償付者將被斷水。(市長辦公室供圖)

數據顯示，紐約市府被拖欠水費已經超過8億元；市長亞當斯(Eric Adams)5月1日宣布，市府將考慮對長期拖欠水費的業主施以停水懲罰；而對於本月內繳清欠費的用戶，市府將免除利息。

亞當斯表示，欠費超過180天的業主將會收到最後通牒，通知他們必須在14天內還清水費債務。繼續拖欠者，將被停止供水。亞當斯說，當一部分人欠費不繳時，其他人就需要為此支付更貴的水價。「我們不希望給任何人停水，但我們不能讓那些遵守規則的納稅人負擔過重。」

紐約市從2009年起就沒有再把斷水威脅作為執法措施，但目前被拖欠的水費已超過8億元，市環保局長阿加瓦拉(Rohit Aggarwala)透露，這些債務中大約有一半是在新冠疫情期間積累起來的。

市府表示，在最初階段，斷水威脅將著重針對「高價值」房產；第一個收到最後通牒的物業是位於曼哈頓中城的D&D大楼，這棟樓積欠水費達42萬元。亞當斯透露，在收到威脅通知後，該物業的管理方表示將在最後期限前付清欠款。

阿加瓦拉表示，接下來面臨最後通牒的房產包括50座辦公樓，這些樓宇共拖欠700萬元水費，此外還有兩座獨棟「豪宅」，共欠10多萬元。不過，阿加瓦拉也透露，在針對豪華物業的執法行動之後，其他欠費用戶也都會相繼收到最後通牒，所涉的欠費數以萬計。

同時，市府的「胡蘿蔔加大棒」政策也繼續延長。對於在5月31日之前全額償還公共事業債務的業主，市府將免除他們的利息。而無法全額還款但償付過半的業主，將獲得75%的利息減免。這項計畫1月首次推出，目前已經收回了超過8000萬元欠款，積極償付者獲得了1200萬元的逾期費用減免。

亞當斯 紐約市 疫情

上一則

長島大頸唯一華裔董事卸任 2華女參選

下一則

紐新航港局嚴打逃費 追回逾2100萬欠款

延伸閱讀

現代、起亞汽車頻被竊 市府送追蹤器

現代、起亞汽車頻被竊 市府送追蹤器
市府預算暴增 1067億創新高

市府預算暴增 1067億創新高
批聯邦控制庇護客不力 亞當斯：紐約被毀

批聯邦控制庇護客不力 亞當斯：紐約被毀
痛批聯邦管護難民不力致紐約淪陷 亞當斯與白宮會面

痛批聯邦管護難民不力致紐約淪陷 亞當斯與白宮會面
收盧氏兄弟獻金？ 亞當斯撇清：已退還

收盧氏兄弟獻金？ 亞當斯撇清：已退還

熱門新聞

華裔夫婦身分資料外洩，遭不法分子向銀行申請新的銀行卡消費，欠下9000多元的卡債。(美聯社)

華裔夫婦遭盜刷信用卡 銀行：1理由拒賠償

2023-04-28 22:46
(影片截圖)

停車糾紛 紐約布魯克林8大道2華裔當街持械鬥毆

2023-04-24 21:57
江女士碰到惡房客，屋內一片狼藉。(記者高雲兒／攝影)

欠租毀房霸占…紐約皇后區華女慘遇惡房客

2023-04-26 06:49
有華人在公共草坪採摘艾草，回家製作艾糍。(記者劉梓祁／攝影)

華人路邊挖野菜做美食 紐約市公園局：違反條例恐受罰

2023-04-30 11:15
高女士在交涉過程反被男子威脅，見到高女士錄像後，也開始拍攝高女士。(受訪者提供)

樓上吵鬧 紐約皇后區森林小丘華女規勸 被嗆「滾回新冠病毒國家」

2023-04-29 07:45
華裔夫婦身分資料外洩，遭不法分子向銀行申請新的銀行卡消費，欠下9000多元的卡債。(美聯社)

華裔夫婦信用卡遭盜刷 銀行拒賠追欠款

2023-04-29 02:30

超人氣

更多 >
高利率儲蓄帳戶太誘人 蘋果推出四天即吸引近10億存款

高利率儲蓄帳戶太誘人 蘋果推出四天即吸引近10億存款
南加壯漢爆揍零元購 竊賊求饒「放我走」

南加壯漢爆揍零元購 竊賊求饒「放我走」
既舒適、抓地力又強 健行達人推薦這款健走鞋

既舒適、抓地力又強 健行達人推薦這款健走鞋
華人100萬申請投資移民 遭查稅

華人100萬申請投資移民 遭查稅
人潮中和小孩子走散 媽媽用這招快速找回

人潮中和小孩子走散 媽媽用這招快速找回