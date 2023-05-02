逼繳拖欠水費 紐約市府：遲交逾半年將斷水

市府開始對欠水費的物業發出最後通牒，拒不償付者將被斷水。(市長辦公室供圖)

數據顯示，紐約市 府被拖欠水費已經超過8億元；市長亞當斯 (Eric Adams)5月1日宣布，市府將考慮對長期拖欠水費的業主施以停水懲罰；而對於本月內繳清欠費的用戶，市府將免除利息。

亞當斯表示，欠費超過180天的業主將會收到最後通牒，通知他們必須在14天內還清水費債務。繼續拖欠者，將被停止供水。亞當斯說，當一部分人欠費不繳時，其他人就需要為此支付更貴的水價。「我們不希望給任何人停水，但我們不能讓那些遵守規則的納稅人負擔過重。」

紐約市從2009年起就沒有再把斷水威脅作為執法措施，但目前被拖欠的水費已超過8億元，市環保局長阿加瓦拉(Rohit Aggarwala)透露，這些債務中大約有一半是在新冠疫情 期間積累起來的。

市府表示，在最初階段，斷水威脅將著重針對「高價值」房產；第一個收到最後通牒的物業是位於曼哈頓中城的D&D大楼，這棟樓積欠水費達42萬元。亞當斯透露，在收到威脅通知後，該物業的管理方表示將在最後期限前付清欠款。

阿加瓦拉表示，接下來面臨最後通牒的房產包括50座辦公樓，這些樓宇共拖欠700萬元水費，此外還有兩座獨棟「豪宅」，共欠10多萬元。不過，阿加瓦拉也透露，在針對豪華物業的執法行動之後，其他欠費用戶也都會相繼收到最後通牒，所涉的欠費數以萬計。

同時，市府的「胡蘿蔔加大棒」政策也繼續延長。對於在5月31日之前全額償還公共事業債務的業主，市府將免除他們的利息。而無法全額還款但償付過半的業主，將獲得75%的利息減免。這項計畫1月首次推出，目前已經收回了超過8000萬元欠款，積極償付者獲得了1200萬元的逾期費用減免。