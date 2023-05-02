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紐約亞裔百大權勢人物 孟昭文第1 劉醇逸第3

記者鄭怡嫣／紐約報導
孟昭文。（取自孟昭文辦公室）
孟昭文。（取自孟昭文辦公室）

5月是亞太裔傳統月，政治網站City & State 1日公布2023年最具政治影響力的亞裔百大人物(The 2023 Power of Diversity: Asian 100)，國會眾議員孟昭文以及州參議員劉醇逸，分別位列第一及第三名，多名華裔民代和社區知名人士上榜。

今年為孟昭文任國會議員第10年，也是她第三年位居該榜單榜首。今年2月，她被眾議院民主黨領袖傑福瑞斯(Hakeem Jeffries)任命，負責由12名國會議員組成的地區領導委員會(Regional Leadership Council)，擔任眾議院和白宮之間的聯絡人，並推動總統拜登簽署的法案在全國實施。

兩位女性副市長，負責經濟和勞工發展的菲律賓裔斯普林格(Maria Torres-Springer)以及主管運營的南亞裔喬西(Meera Joshi)，則並列第二。

州參議員劉醇逸排名第三，作為州參議院紐約市教育委員會主席，他在教育政策的推動方面有實質影響，由他發起的市小班制法案在去年通過。此次特許學校紛爭中，他與教師工會站一陣線，反對州長霍楚取消上限，雙方最終達成一致並未增加特校上限。

市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)、州眾議員金兑錫、市計程車聯盟執行總監德賽(Bhairavi Desai)、州眾議員曼當尼(Zohran Mamdani)、州參議員托馬斯(Kevin Thomas)、庫尼(Jeremy Cooney)，則分別位列第四至九名。第十名則是六位市議員並列，其中包括法拉盛市議員黃敏儀、兩位韓裔議員李琳達以及元在熙(Julie Won)。

榜單前30名華裔，還包括第17名州參議會首位亞裔女性曲怡文、第19名市都市規畫局執行總監陳怡文、第20名法拉盛華人(工商)促進會首席顧問杜彼得、第21名華策會總裁兼首席執行官何永康、第22名皇后學院校長吳華揚、第24名市立大學勃魯克學院校長吳思永、第25名第一保健總裁暨執行長王佩錦等、第29名亞美法律援助處行政總監馮美琪、第30名布碌崙籃網隊老闆蔡崇信及其妻吳明華。

劉醇逸。（取自州眾議會官網）
劉醇逸。（取自州眾議會官網）

亞裔 眾議員 參議員

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