華埠監獄建案 約市府仍拒「活化建築」民代、社區將繼續抗爭

馬泰透露，市府堅持拒絕社區所提的曼哈頓監獄原址改建方案。(記者許君達／攝影)

廣受爭議的「曼哈頓 拘留中心」拆除工程上周在一片反對聲中悄然開工又暫時停工，曼哈頓下城的多名民選官員與社區代表日前與市府開會溝通，據與會的市議員馬泰(Christopher Marte)透露，市府方面依舊拒絕接受社區提出的「活化建築」方案，而且仍未提出有說服力的理由。他表示，社區方面會利用接下來僅剩的一周停工時間繼續與市府對話。

馬泰辦公室4月19日透露，市府在未與社區進行溝通的情況下，突然批准了施工許可，允許已長時間擱置的監獄 拆除工程開工，消息引發社區各界的強烈反對。隨後，市府方面給予馬泰口頭承諾，稱在兩周之內暫停與「活化建築」方案有悖的拆除施工，繼續與社區溝通。不過，市府在25日給本報的官方回應中表示，雖然承諾溝通，但不會考慮社區所提出的「活化建築」方案，並指其比拆除重建更加費錢費時，然而並未給出理由。

市府的態度對社區造成困惑；市府4月28日與社區和民代舉行溝通會，國會眾議員 高德曼(Dan Goldman)、州參議員卡范納(Brian Kavanagh)、州眾議員李榮恩(Grace Lee)、曼哈頓區長李文(Mark Levine)、馬泰與部分社區代表等與會，反映社區對拆除重建方案的顧慮。

不過，馬泰表示，會談結果不理想。他說，市府老調重彈，用淺薄和敷衍的話術將社區提供的方案拒於千里之外，卻未能就相關論點給出任何數據和證據，「這個結果令人沮喪。」不過，承諾中的停工至少還有一周時間，他表示社區還會利用這段時間繼續與市府尋求商議，但沒有透露如果商議失敗、接下來還會如何抗爭；李榮恩也表示，期待市府對社區的顧慮做出迅速大幅，將繼續為社區發聲。

「堅尼路以南鄰里聯盟」(Neighbors United Below Canal，NUBC)也表示，從歷史經驗看，「活化建築」方案明顯比拆除重建要更節約和有效，不知道市府如何得出「拆除比活化省錢」的結論，馬泰也表示希望在接下來的對話中要求市府提供他們的論證依據；截至發稿，高德曼、卡范納、李文等民選官員都尚未對此次會議發表評論。