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槍枝回購 紐約州一天之內收到逾3000支

記者許君達／紐約報導
紐約州檢察長辦公室在一日之內回收了超過3000支槍。(州檢察長辦公室提供)
紐約州檢察長辦公室在一日之內回收了超過3000支槍。(州檢察長辦公室提供)

為減少槍枝暴力犯罪，紐約州此前啟動槍枝回購項目，鼓勵民眾上繳槍枝換取獎金；州檢察長詹樂霞(Letitia James)辦公室在起推特上透露，在4月29日一天之內，州檢察長辦公室就收回的槍枝超過3000支。

槍枝回購共設9個站點，其中紐約市內有兩個，分別位於布朗士和布碌崙(布魯克林)；槍枝的回購設有不同價碼，其中殺傷力最大的攻擊型步槍和無法追蹤的「幽靈槍」每支500元，首次上繳手槍也可獲得500元；此後，每多交一支手槍將多得到150元，其他類型的步槍和獵槍的價位是75元，而上交無法使用的仿造槍、古董槍或3D打印槍也都能獲得25元獎勵。

根據規則，上繳槍枝的獎金全部以禮品卡的形式支付。其中，一位市民在上州的雪城(Syracuse)上交了一批槍枝，共收到了5000元的獎勵金。

詹樂霞表示，這是一次「里程碑事件」；她表示，29日共回收了3076支槍，其中185支是攻擊性武器，「這些槍中的每一支都代表著一場潛在悲劇的避免。」其中，根據布碌崙地方檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)透露的數字，設在該區的萬聖羅馬天主堂(All Saints Catholic Church)的回收點在一日之內收到了90支槍。

相較於原本控槍就很嚴格的紐約市，州內其他地區收到的槍枝就更多。其中最多的是雪城，當日共收到751支槍。警方公布的數據顯示，該市今年前四個月的兇殺案比去年同期增加了133%，市長華爾希(Ben Walsh)說，正是由於槍枝擴散，才導致暴力犯罪率的上升。他表示，該市警方今年從社區查獲並收繳了76支不合法槍枝，其中90%來自外州。

華爾希指責道，「這個國家有太多該死的槍枝，而聯邦政府和其他很多州卻沒有承擔起確保槍枝安全的責任。」

暴力犯罪 布碌崙 紐約市

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