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Taiwan Fest 挺進曼哈頓雀兒喜

記者張晨／紐約報導
大紐約客家會帶來了多種傳統客家美食及麻吉點心熱賣。(記者張晨／攝影)
大紐約客家會帶來了多種傳統客家美食及麻吉點心熱賣。(記者張晨／攝影)

在疫情沉浸了三年後，有近20年歷史的台灣巡禮文化藝術節(Passport to Taiwan Festival)班底將活動轉型為街坊節「Taiwan Fest」，今年的首場活動選在曼哈頓雀兒喜(Chelsea)，雖然當日整日降雨且伴有強風，但仍有不少參與者與商家互動，以台灣夜市為主題，讓更多人品嘗台灣美食、在地飲品和手創品牌。

除了有具代表性的台灣滷肉飯、肉粽、珍珠奶茶外，大紐約客家會還帶來了傳統美食碗粿、草仔粿；夜市小吃大腸包小腸、刨冰、地瓜球等；參與的商家中更有深耕布碌崙(布魯克林)多年的台式餐廳，同時不乏紐約在地的創新品牌，帶來摩登台式三明治、亞洲創意棉花糖，以及強調無塑、純淨自然的沐浴保養用品，讓來自台灣的新生代力量給世界看見。

觀光局駐紐約辦事處主任溫佳思表示，雖然天公不作美，但工作人員的熱情依舊；人們還是可以在吃飽喝足之餘，了解台灣旅遊的最新資訊，優惠政策以及抽獎；一站式設計讓參訪者用各種方式認識台灣、體驗台灣、愛上台灣。

參與者錢淑臻表示，很多很棒的食物、商品、文化、價值觀念，都是台灣獨有或者源自台灣；例如這幾年在美國，珍奶已經是幾乎人人都認得的飲品；但實際上卻有不少外國人以為珍奶是日本的，不知道其實這些都是台灣的日常。

活動創辦人許伯丞表示，紐約的台灣元素愈來愈少，期盼更多新一代嘗試創業，為日後的在地台灣商家扎根；「我們希望更多新一代把腦中的點子化為行動，在我們的活動中實踐。很多小吃有祖傳秘方，或許他們知道，我們不知道。透過這項活動鼓勵他們出來，把台灣美食、優質產品介紹給紐約客。」

他指出，這不僅鼓勵年輕一代台裔創業，發揮想像力，也讓更多人「看見台灣，體驗台灣」；提升台灣能見度並且凝聚海外僑民及僑青向心力。

現場有許多台灣代表小吃美食。(取自Taiwan Fest臉書)
現場有許多台灣代表小吃美食。(取自Taiwan Fest臉書)
食客拍照留念。(記者張晨／攝影)
食客拍照留念。(記者張晨／攝影)
當日雖降雨整日，但仍有參與者駐足。(記者張晨／攝影)
當日雖降雨整日，但仍有參與者駐足。(記者張晨／攝影)
現場有許多台灣代表小吃美食。(取自Taiwan Fest臉書)
現場有許多台灣代表小吃美食。(取自Taiwan Fest臉書)
食客拍照留念。(記者張晨／攝影)
食客拍照留念。(記者張晨／攝影)

美食 觀光 布碌崙

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