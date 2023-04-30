曼哈頓華埠珠寶店員工被設局 9萬元珠寶遭竊

華埠珠寶店9萬元珠寶被竊，四人團夥像貌。(紐約市警提供)

華埠珠寶店9萬元珠寶被竊，四人團夥像貌。(紐約市警提供) 華埠珠寶店9萬元珠寶被竊，四人團夥像貌。(紐約市警提供) 華埠珠寶店9萬元珠寶被竊，四人團夥像貌。(紐約市警提供)

紐約曼哈頓華埠 近日發生一起重竊案，一名74歲的珠寶店員在搬運貨物時，吸引一個四人竊盜團夥注意，設局藉機把車胎扎破並分散其注意力，盜走價值近9萬元的一包珠寶；警方表示，這些團夥多佯裝遊客在社區遊蕩，尋找可下手的目標，通常目標為錢包等一類隨身物品，類似的超大金額案件極少發生。

警方表示，案件發生在4月14日中午12時30分許，74歲的受害者斯利瓦(Anthony Silva)是華埠包厘街72號珠寶商場New York Jewelers Exchange中Chain Corner Jewelry的員工。

市警五分局警員張棟錦表示，案發當日警方已盯上這四人，他們先分頭在銀行附近尋找剛剛取錢的民眾伺機下手，但當天由於五分局警員人力吃緊，不能實施盯梢包抄，只得作罷。

扎破受害者車胎 藉機偷珠寶

斯利瓦當時正在為珠寶店運送貨物，頻繁進出於店面而引起了這夥人的注意；警方稱，這四人先是扎破了斯利瓦停在喜士打街(Hester St.)和包厘街轉角處的汽車車胎，趁他在修理車胎時，再轉移其注意力，盜走了放在車內副駕駛座上的一包珠寶，總價值約為8萬9000元。

四人盜竊團夥一亞裔 一女性

得手後，該團夥駕駛一輛停靠在企李士提街(Chrystie St.)的灰色休旅車逃逸；根據市警發布的案件信息，三名涉案男子年齡均在40多歲，其中一人為亞裔；另一名涉案女子年齡則在30多歲，案發當時戴著一頂寫有明尼蘇達(Minnesota)字樣的黑色帽子。

佯裝遊客遊蕩社區伺機下手

五分局表示，這幾人是來自南美洲的盜竊團夥，與此前發生在轄區內的小偷盜竊案相似，他們佯裝遊客在社區遊蕩尋找可下手的目標，通常為錢包等一類隨身物品，呼籲轄區商家要時刻留意可疑人員，在運送貴重貨物時切莫露財，並需多人同行看顧，免讓嫌犯得到機會下手。

警方呼籲民眾，若看到與圖中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站 https://crimestoppers.nypdonline.org/，或通過手機 發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。