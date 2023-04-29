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穩租房擬漲租 維權團體憂低收者住不起

記者劉梓祁／紐約報導
集會者憂心，若再漲租，許多低收入者將失去住房。(亞裔反暴力聯盟提供)
集會者憂心，若再漲租，許多低收入者將失去住房。(亞裔反暴力聯盟提供)

紐約市租金督導委員會(NYC Rent Guidelines Board)將於5月就市內200萬穩租房單位(rent-stabilized units)的租金漲幅，進行初步投票，租金正義聯盟(Rent Justice Coalition)近日聯合多個社區組織集會，呼籲委員會勿再提議漲租，而是在市民面臨經濟危機時，降低租金。

當天的集會在曼哈頓下城市政廳前舉行，同時到場還有亞裔反暴力聯盟(CAAAV)以及唐人街住客協會(Chinatown Tenants Union)。

反暴力聯盟亞裔社區及租戶領袖楊鴻表示，如果市長繼續提高租金，很多低收入戶將失去住房，如今市民的收入已經跟不上租金上漲的速度，對於退休的年長者而言，更是如此。

租金正義聯盟近日聯合多個社區組織集會，呼籲市府勿再提議穩租房漲租。(亞裔反暴力聯...
租金正義聯盟近日聯合多個社區組織集會，呼籲市府勿再提議穩租房漲租。(亞裔反暴力聯盟提供)

在華埠居住超過20年的楊鴻說，與妻子的月收入只有700元，但房租為900元，若是沒有孩子的幫助，生活將非常困難；上一個住房的租金是500元，現在已經漲到1200元，如果沒有長者加租豁免(SCRIE)，恐怕早已無家可歸。

進步派勞工家庭黨(Working Families Party)黨部主管倪美卡(Sochie Nnaemeka)表示，租金督導委員會若提出租金上漲，只會助長無家可歸和流離失所的現象，把更多人推向社區邊緣，不屬於積極的措施。

租金正義聯盟指出，該委員會去年投票通過了十年內最高的租金漲幅，最新的數據也顯示，大多數紐約市租戶無法承擔他們的租金，因此並不接受一位將房地產利益凌駕於租戶之上的市長，呼籲降低租金、確保住房。

據了解，由亞當斯任命、由九名成員組成的委員會，正在考慮對兩年租約的穩租房租金上漲15.75%，對一年租約的租金上漲8.5%，可能會使部分租戶每個月多付出100元或更多的費用。

租金正義聯盟總監托伯曼(Michael Tobman)表示，愈來愈高的能源成本、房產稅和保險費用，是造成現狀的主要原因，導致房屋管理公司和業主需要支付的費用愈來愈多，間接增加租戶壓力。

租金 亞裔 紐約市

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