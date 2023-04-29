樓上吵鬧 森林小丘華女規勸被嗆「滾回新冠病毒國家」

高女士在交涉過程反被男子威脅，見到高女士錄像後，也開始拍攝高女士。(受訪者提供)

紐約市有不少人住在公寓大樓，但牆壁與四周鄰居緊連，一旦鄰居吵鬧，很容易被聲音影響；家住皇后區森林小丘的高女士與女兒，日前因持續聽到樓上的吵鬧聲，才發現鄰居五口人住在一房公寓內，規勸交涉下不但被逼到牆角威脅，還遭對方辱罵「滾回新冠病毒國家」，氣到只能採取法律手段。

66歲的高女士接受本報採訪時表示，她和女兒在一年多前住進位於皇后大道102-30號的合作公寓樓(Co-Op)，一直平安無事，直到去年秋天，一戶五口人的家庭到樓上看房，「我吃了一驚，兩個大人三個小孩，樓上只有一房一廳，怎麼住？」

高女士和前來的房屋經紀交涉後，對方稱不會出售給這家人，女兒也讓她放寬心，表示大樓的管理嚴格，不會讓這家人搬進來的。

直到一個月前，高女士聽見樓上開始裝修，「日夜不停敲打」，有心臟病 的高女士極力忍耐，直到本月24日晚7時左右，樓上傳來幾個小孩跑跳的吵鬧聲、持續不斷，高女士被吵到身體不適，只好與女兒兩人一起上樓交涉，希望規勸鄰居放低聲音。

上樓後高女士才發現，該戶公寓裡住著的就是那時看房的一家五口，當時只有女主人和兩個幼女在家，「女主人振振有詞說，小孩沒有跑，只是在走路，你們連跑和走都分不清」。

男子看到高女士在錄影，搶過她手機扔在牆上。(受訪者提供)

高女士邀請鄰居到樓下感受音量，回頭卻發現女兒被原本坐在樓道裡的白人男子抵在牆上大吼大叫，高女士擔心發生肢體衝突，急得攔在兩人中間；「他就一直衝我們喊，想要安靜的話就去住獨立屋(house)，或者滾回妳們的國家，滾回妳們的新冠病毒國家」。

該男子自稱是女主人的弟弟，威脅自己在該地區很有勢力，「如果把他惹不高興，日子將會很難過」；為了自保，高女士拿出手機 打算把整個過程錄下來，女兒則在一旁報警，男子見狀走向高女士，一把搶過她的手機扔在牆上，口中大喊：「你為什麽在錄像？」

警察 約一小時後來到公寓樓，由於高女士未受到實質傷害，建議她們聯繫大樓管理委員會，管委會則表示，已督促該戶人家在限時內鋪上地毯。

不過那名男子的污言穢語仍讓高女士感到憤怒和恐懼，「他就是覺得我們華人好欺負才這樣」。她於27日報警，112分局稱會重視此案，儘快問話高女士樓上住戶。

據了解，無論是合作公寓或是共有公寓，通常大樓管委會都會有居住人數、信譽調查、申請搬入或遷出費用，以及寵物飼養規定等，每棟大樓規定不同；對於居住人數，一般而言，統艙(studio)住一人、一房可住兩人、兩房睡二至三人。

對於該戶家庭包括兩名大人，和三名七歲以下幼童，居住在面積只有866平方呎的一房一廳，在森林小丘經營房地產經紀逾30年的曾Terrassa對高女士居住的公寓樓相當熟悉，表示在這樣狹小的空間，「最多兩個大人和一個小孩，而且小孩大了也要搬走」，聽聞一房住五人口，感到很不可思議。