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紐約市違規停車 擬採「日薪罰款」富人恐罰更重

記者胡聲橋／紐約報導
市議員紀思庭建議試點「浮動比例罰款」制度。(取自DOT推特)
市議員紀思庭建議試點「浮動比例罰款」制度。(取自DOT推特)

紐約市是全球百萬富翁最多的城市，為了減少城市未付罰單的數量，並讓民眾感到「更公平」，有議員27日向市議會提案，擬設立一個「浮動比例罰款」結構，啟動根據個人每日收入制定的「日薪罰款 」(day fines)試點；若通過，像是停車違規等民事罰款，富人罰金恐更重。

市議員提案依「浮動比例」開罰

這項由市議員紀思庭(Justin Brannan)提出的提案，並未規定哪些罰款類別應以經濟狀況為基礎，實行「浮動式」比例罰款，但要求市行政審判和聽證辦公室(Office of Administrative Trials and Hearings)設計和啟動「日薪罰款 」結構的試點計畫，並將結果反饋給民選官員。

紀思庭：豐田、賓利不應同罰款

紀思庭舉例，可探討並排停車的違規處罰作為試點，在目前的制度下，並排停車罰款為115元，他表示，開著1988款豐田車的人，不應該和開2024款賓利車的人接受同樣的罰款。

除了停車罰單外，紐約市的民事罰款也涵蓋了從非法傾倒垃圾到違反建築和消防法規的各個領域。

市長亞當斯(Eric Adams)的發言人萊維(Fabien Levy)表示將審查該提案，很有可能進行試點。

研究：日薪罰款可減少重複犯罪

根據美國罰款和收費司法中心(U.S. Fines and Fees Justice Center)2017年的一項研究發現，除了讓人覺得公平外，「日薪罰款」計畫提高了政府對未付罰單的收繳能力，因為違規者更有可能支付他們能夠負擔得起的罰款。該研究還認為，「日薪罰款」可以減少重複犯罪。

獨立預算辦公室(Independent Budget Office)的一份報告發現，過去五年，紐約市未收取罰款的金額超過20億元。其中一半以上的未繳罰款來自於停車罰單和測速攝像執法罰單。

一些歐洲國家，包括瑞典、德國和法國，已經採用了類似的方案。美國的一些城市，包括康州的布里奇波特(Bridgeport)、威州的密爾沃基(Milwaukee)和亞利桑那州的馬里科帕縣(Maricopa County)都已經啟動了試點項目。

紐約市 豐田 瑞典

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