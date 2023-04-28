起亞、現代汽車「存安全疏漏」易遭竊 車主可向廠商討權益

由起亞與現代生產的汽車爆竊案遽增。圖為一輛現代汽車。(美聯社)

全美日前起亞(Kia)與現代(Hyundai)生產的汽車 盜竊案遽增，紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)27日發布聲明，除督促車商立即改正問題外，也鼓勵受影響的車主立即聯繫廠商，要求對汽車進行軟體更新，無法更新者則應索取防盜方向盤裝置。

日前抖音(TikTok)盛行影片示範用螺絲起子和USB傳輸線，發動由起亞與現代生產的汽車，曝光這兩款汽車存在的安全疏漏，導致近日由這兩家公司出產的車盜竊案頻傳。

詹樂霞指出，在2011至2022年生產的車款有缺陷，譬如車鑰匙無需插入控制系統的開關便能發動，同時又缺乏引擎防盜鎖定系統(engine immobilizer)等，除督促車商立即修正外，也呼籲國家公路交通安全管理局(NHTSA)召回車子嚴密監管。

數據顯示，今年為止，上州羅徹斯特(Rochester)近75%遭盜的汽車出自起亞、現代，紐約市 也有類似狀況，僅在去年12月這兩家的汽車就超過100輛被盜，造成數百萬元的財產損失，且也對公共安全構成威脅，至今已有至少四死、無數人受傷，州府不得已要轉移應急資源、警察 資源。

詹樂霞呼籲起亞與現代汽車車商快速更新軟體來補救，允許插入鑰匙才能發動汽車、以及強化防盜警報軟體，對於系統無法完成更新的車型，應提供車主免費的防盜方向盤裝置；她也呼籲車主主動查詢相關網站，看是否符合軟件更新或領取防盜裝置資格，若能與車商直接取得聯繫更好。

車商或政府機構可能會發出相關郵件，車主應時刻查閱電郵，若淪為受害者，應立即到當地警局報警求助；詹樂霞提醒，生產商有責任確保產品的安全使用，受影響的車主則應保持警惕，並按照以上的指示自保。