法拉盛警重病暴瘦130磅 警民會發起眾籌「讓他知道不孤單」

身患重病以來，布倫斯已暴瘦130磅。(取自FundtheFirst)

管轄皇后區法拉盛 等地的市警109分局一名警員，在二年前被診斷出狼瘡(lupus)，暴瘦130磅，至今在家坐輪椅養病，每天與疾病搏命，109分局警民會(109th Precinct Community Council)近日在眾籌網站發起籌款，為他購買升降椅以及斜坡板方便出行，當地華人 民眾也呼籲愛心人士行動。

據了解，109分局警員布倫斯(George Brauns)，在兩年多前被診斷患有狼瘡，這是一種自身免疫性疾病，罹病後他已掉了130磅體重，並且需每天與疾病相關症狀作鬥爭，其中包括骨質疏鬆症、心包炎、纖維瘤、胸痛、關節僵硬及腫脹、極度疲勞、身體震顫(tremor)、頭痛和全身炎症。由於行動不便，他每天都在家而不能外出，也只能坐輪椅。

109分局社區聯絡官黃凌欽介紹，布倫斯2014年加入警隊，畢業後便來到109分局任職，是一位敬業與熱心的警員。

根據針對第一線工作人員的眾籌網站「FundtheFirst」，警局同事評價布倫斯熱心服務，能把事情輕易地做好，為他人犧牲很多，他對生活有無與倫比的熱情，對人們的福祉也有著真正的關心。

儘管身患重症，布倫斯卻從未自憐自艾，而是保持著良好的精神狀態。他的心理調節能力很好，使得人們很容易忽視他事實上需要多少幫助，而現實卻是他的生活質量及生命功能已經大大地惡化，網站上寫道，這項籌款能向布倫斯證明他並不孤單，也沒有被遺忘，而是被整個社區支持著。