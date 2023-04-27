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法拉盛無證攤販抗議 籲速設擺攤區

記者鄭怡嫣／紐約報導
由於法拉盛無證攤販問題嚴重，當局目前強力執法，造成攤商反彈。(本報檔案照)
由於法拉盛無證攤販問題嚴重，當局目前強力執法，造成攤商反彈。(本報檔案照)

此前在法拉盛市中心擺攤的華人無證攤販，26日再度集結法拉盛圖書館門前抗議，表示生計艱難，呼籲議員盡快落實統一的合法擺攤地區，讓小攤販能夠經營、維持生計，同時也呼籲當局，勿過度在街頭執法。

十多位華人攤販們手舉「不偷不搶，自食其力，何罪之有」、「開放擺攤禁區」等標牌及橫幅，共同反對持續近一個月的強力執法，也呼籲法拉盛市議員黃敏儀拿出誠意，為小販們另開闢一處統一的擺攤區。

此前針對無證攤販的回應，黃敏儀曾表示願意做為攤販與市府之間的橋梁，探討在法拉盛可行，且安全、衛生的擺攤方式。

日前她也與「街頭路邊攤計畫」(Street Vendor Project)代表和街頭攤販舉行會議時，建議允許有限數量的攤販在39大道和羅斯福大道之間的利普曼廣場(Lippman Plaza)以及北方大道和緬街口的Daniel Carter Beard Mall等兩個地點擺攤。

在市中心曾擺攤賣衣服約一年的華女Zoey表示，全市打擊無證攤販、展開執法行動後，自己迫於壓力便未再擺攤，生計艱難。黃敏儀雖提出擬設統一擺攤點，但卻說需要「三個月」的時間，很難保證三個月後提議就能施行，呼籲她拿出談判的誠意，聆聽底層人民心聲，「快速解決」問題。

協助無證攤販的志工楊女士表示，此次抗議為攤販們自發組織，他們的生活不易，不能再往後拖延。有的小販已不在法拉盛市中心的街販禁售區(no vending zone)做生意，而是移步禁售區外，但同樣被執法，沒收商品。

市議員黃敏儀代表Miller Shane回應，正在與「街頭路邊攤計畫」以及街販們協商攤販的去路問題，而統一的擺攤區，也正與市府相關部門商討，通常獨立組織將管理統一擺攤區域，街販們屆時無需市府相關部門發具執照，便可經營擺攤。而對於無證街販的執法行為則仍將繼續。

109分局警佐(Sergeant)波比克(Frank Bobick)也確認，市警局現每日均在街頭展開執法行動，且執法不儘在禁售區，對於非禁售區的無證攤販，警方也將執法並沒收商品。

華人無證攤販法拉盛抗議。(記者鄭怡嫣/攝影)
華人無證攤販法拉盛抗議。(記者鄭怡嫣/攝影)
華人無證攤販法拉盛抗議。(記者鄭怡嫣/攝影)
華人無證攤販法拉盛抗議。(記者鄭怡嫣/攝影)

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