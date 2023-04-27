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華埠商戶遇慣犯 可以「非法入侵」報警

記者張晨／紐約報導
五分局社區交流會在商改區舉行，每月轉換地點，望更多人參與。(記者張晨／攝影)
五分局社區交流會在商改區舉行，每月轉換地點，望更多人參與。(記者張晨／攝影)

曼哈頓華埠市警五分局26日在華埠商業改進區(Chinatown BID)舉行社區會議，有鑑於皇后區法拉盛針對上門慣犯偷到騷擾，店家可報警抓人，五分局局長陳韜在會議上也說，若華埠商家有類似情況，也可前往警局簽署非法入侵宣誓書(Criminal Trespassing Affidavit)，若慣犯再度上門，則可報警稱對方非法入侵，將其逮捕。

法拉盛26日正式啟動「法拉盛商家商業改進項目」，商家在慣犯再次入店偷竊或騷擾時，可直接報警要求警方抓人；對此華埠商改區行政總監陳作舟表示，保釋法寬鬆，警力不足，商店竊賊囂張，慣犯讓商家束手無策；曼哈頓主流商店已行之久的改舉報「刑事入侵」(criminal trespass)對策，也希望引入竊案嚴重的五分局，鼓勵商家嘗試。

陳韜指出，店家可前往警局簽署非法入侵宣誓書，然後由警方向慣犯出具；日後一旦慣犯再度前來，店家可報警稱對方非法入侵，並要求警方將其逮捕。而竊賊在非法入侵下再度行竊，會被警方以入室盜竊控罪，如此可制止其繼續來商行竊。

當天也是月度會議移出分局舉辦的第二次，社區委員會主席儲寶承表示，希望每個人都能在轄區的不同地點舉辦，不僅能加強聯繫還能號召更多人參加，為社區建設和維護公共治安建言獻策。

市警數據顯示，截止23日的過去28天內，七大犯罪類別均呈下降，這是華埠轄區許久未見的好兆頭；陳韜表示，在氣候溫暖的春夏季開頭能看到治安數據穩定是很好的信號，即使人流量在增多，本地居民外出頻繁但各類是罪案均在控制之下，尤其對於此前猖獗的小偷盜竊。

但若放眼近七天，數據顯示，入室盜竊和重罪攻擊則增長明顯，入室盜竊發生了八起，且均發生在堅尼路、包厘街以及公園及曼哈頓大橋附近。

除此之外，陳作舟還表示，市議員馬泰(Christopher Marte)辦公室撥款2萬用於加裝街道監控，加上華埠土地信託(The Chinatown Community Land Trust，簡稱華埠CLT)捐出的1萬，將在6月31日前在社區更多角落安裝監控攝像頭。

華埠 法拉盛 曼哈頓

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