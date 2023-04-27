紐約客談／設立合法擺攤區 大有難度

法拉盛 緬街上的無證攤販被驅散後，如今小販轉移陣地到稍微偏遠的地方，為爭取擺攤權益，這些無證攤販再次舉行抗議活動，呼籲盡快落實合法擺攤區。無證攤販也是布碌崙(布魯克林)8大道的一個大問題，是造成道路擁擠，街面髒亂的一個重要原因。也有人提出，應該設立合法的擺攤區。

新冠疫情 期間，一些西語裔小販在日落公園 固定地點擺攤，形成一個小集市。眼看疫情趨緩，有更多攤販加入到這個小集市中。近日警方出面管制，與小販對峙。之後幾周，得到當地議員的支持攤販進行抗爭，在沒有得到警方批准的情況下，在日落公園示威，聲稱是家庭聚會，他們還到社區委員會會議上去抗爭，但這個小集市還是沒能維持下去，因為警方的態度非常堅決，不許在公園內設攤，除非有合法的營業執照。

看來，在公園畫出一片合法擺攤區的想法行不通，那在紐約市寸土寸金的地方，哪裡又能找到地點設小集市？而且，就算找到一塊空地，要辦成集市也衍生出不同問題。

若給這些無證攤販都發執照，恐怕不現實；只發部份，則會造成另一部分未獲得執照者的不滿。而且，執照發多了還有可能形成交易黑市，這樣政府就更難管理了。這類攤販的特點是流動性大，政府可以設固定數量的攤位，但如果對這些攤位徵稅收租，肯定有相當一部分攤販仍願意當「自由的小販」。

現在，法拉盛的攤販已開始在周邊的商業區聚集，風頭過去後，攤販很可能又悄悄出現在主要商業街道。希望法拉盛的執法者拿出決心和智慧，管理好無攤販販，也給其他社區做個示範。