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持刀殺妻 史島7旬華翁遭逮捕

記者胡聲橋／紐約報導
史島七旬華翁被指刺死妻子，遭到警方逮捕。(谷歌街景圖)
史島七旬華翁被指刺死妻子，遭到警方逮捕。(谷歌街景圖)

日前發生在史泰登島的一起華裔家庭凶殺案，疑似因語言障礙，導致警方誤解案情；25日警方證實，71歲的華翁疑似跟62歲的妻子發生爭執，持刀將她刺死，目前華翁已遭逮捕，被控謀殺(Murder)、攻擊(Assault)、威脅(Menacing)和非法擁有武器罪(Criminal Possession of a Weapon)等罪名。

此案發生在史島市警122分局的轄區內，根據警方，23日晚約10時15分，接獲一名住在布萊斯廣場(Blythe Place)30號女子的報案電話。

警方趕到現場後，發現71歲華翁陳銘(Chen Ming，以下均為音譯)，與62歲的妻子景曉瓊(Jing Xiao-Qiong)身上有多處刀傷，兩人的41歲兒子左腿也有割傷。

身中多刀的景曉瓊被送往史島大學北部醫院(Staten Island University North Hospital)接受治療，但不治身亡；陳銘和兒子也被送往同一間醫院，傷情穩定。

由於三人僅會說中文，一開始與警方溝通不順，難以了解案情，一開始警方誤認為，景曉瓊要舉刀自殺，陳銘和兒子試圖阻止她，期間才遭到她刺傷。

不過在中文翻譯的協助下，警方透過兒子的說法，才發現陳銘才是殺死景曉瓊的兇手。

消息人士表示，據兒子表示，當晚聽到父母在臥室中爭吵，當時房門被鎖上，他破門而入後，發現母親倒在血泊中，而刺死母親的父親則試圖持刀自殺，他從父親手中奪下刀子，才會受傷。

根據警方，該家庭過去沒有家暴歷史，陳銘此前也沒有前科紀錄。

家暴 史泰登島 華裔

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