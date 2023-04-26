紐約州新財年預算 霍楚：本周完成談判

霍楚透露，州府與州議會已經在多個議題達成妥協，預計本周內就可達成最終協議。(州長辦公室提供)

紐約州新財年預算 談判已延宕將近一個月，州長霍楚 (Kathy Hochul)25日透露，州府與州議會已經在多個議題達成妥協，預計本周內就可達成最終協議；其中，雙方同意增加紐約市 特許學校數量、按照通膨率提升最低工資、2026年新樓禁用瓦斯爐等議題；不過，霍楚的住房計畫仍遭州議會拒絕。

州議會此前通過的臨時預算將於28日(周五)到期，霍楚在25日的記者會上表示，對本周內達成協議感到樂觀，「我們經歷了很長的談判過程，我的確看到了本周結束談判的路徑。」

在特許學校方面，州府原計畫維持全州特許學校460所的總數上限不變，但取消了紐約市的地區上限，意味著紐約市可以新增100多所特許學校，但此舉遭到州議會反對，認為將削弱公校；根據雙方妥協，紐約市仍維持275所特許學校的上限，但可以新發22個過去被關閉或被吊銷執照的「殭屍」特許學校牌照；不過，在新增學校校舍和投資來源上，雙方仍有分歧。

在最低工資方面，雙方已接近達成協議，2026年將紐約市最低時薪增至17元，並按照未來的通膨率調整；按照規畫，紐約市、長島和威徹斯特郡的最低時薪明年1月將增至16元，此後兩年每年增長0.5元，直到2026年增至17元；不過，進步派州議員對此仍有異議，認為應該繼續增加工資漲幅。

同時，雙方也同意到2026年，新建住宅禁用瓦斯爐；霍楚表示，此舉有助於緩解氣候變遷危機，但她同時也強調新樓的可負擔程度，認為應當出台政策，降低這一轉變購房者負擔的成本。

不過，州府提出的新增住房政策仍遭州議會拒絕；根據霍楚的計畫，州府擬在未來十年新增80萬套住宅，並為全州各行政區設置新增住宅數量指標，若一行政區未能達到目標，州府將有權介入；霍楚25日承認這一政策遭遇挫敗，但她計畫在預算談判後繼續和州議會商討此事，「這是一項很大的挑戰，從一開始我就這樣說；這件事不容易，但是對我來說很重要。」

此外，雙方此前已就保釋改革問題達成協議，同意增加法官設保的自由度；霍楚透露，待預算案達成協議，最終金額或將超過2270億元。